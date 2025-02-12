"FİLMLERE FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELMİŞ"

Yurda Güler, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!" Samar Dadgar'a yönelik olarak şeklinde bir paylaşım yaptı.