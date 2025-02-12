Başarılı oyuncu Özcan Deniz kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son dönemlerde Deniz'in yaptığı bu evlilikten dolayı ailesi ile çeşitli sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Deniz, ilk başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. Daha sonra ise kız kardeşiyle birbirine girdi. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir, " Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.