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Özcan Deniz'in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü

Başarılı oyuncu Özcan Deniz kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son dönemlerde Deniz'in yaptığı bu evlilikten dolayı ailesi ile çeşitli sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Deniz, ilk başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. Daha sonra ise kız kardeşiyle birbirine girdi. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir, " Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:24
Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi!

İlk evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Özcan Deniz, 2023 yılında sürpriz bir şekilde kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.

Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü

Ünlü çift, mutluluğunu her fırsatta dile getirirken, Özcan Deniz'in ailesinin bu evliliğe karşı olduğu öğrenildi.

Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü

Aşkı ve ailesi arasında kalan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. Bu olayın hemen ardından ise Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler Samar Dadgar için çok sert ifadeler kullandı.

Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü

"FİLMLERE FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELMİŞ"

Yurda Güler, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!" Samar Dadgar'a yönelik olarak şeklinde bir paylaşım yaptı.

Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü

Bu sözlere sinirlenen Özcan Deniz de sosyal medya üzerinden "Akşamı bekle" diyerek kardeşinİ tehdit etti.