ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

750 Kilogram Sınırı Kaldırıldı

Yeni yönetmelik ile birlikte 750 kilogram ağırlığa kadar olan römork ve yarı römorklar için tescil işlemleriyle ilgili düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda yer alan "750 kilogramın üstünde" ibaresi kaldırıldı. Bu değişiklik, özellikle küçük ve hafif araçlar için uygulanan kuralları etkiliyor.