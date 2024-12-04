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ÖTV'SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile araç satış, devir ve tescil işlemleri ile ilgili önemli değişiklikler getirildi. 1 Ocak'tan itibaren araç trafik sigortalarının satış işleminin hemen ardından alıcı tarafından yapılması zorunlu hale geldi. Ayrıca kaybolan plakaların takibi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Engelli bireyler için özel tertibatlı araçlarla ilgili yeni tedbirler de devreye giriyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:11
ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

Araç alım satım ve tescil işlemleriyle ilgili önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren eski sigortaların 15 gün geçerli olma süresi sona erdi. Ayrıca, engelli araçları için alınan yeni tedbirler, araç sahiplerini ve alıcıları doğrudan etkiliyor. İşte yeni düzenlemenin detayları...

ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

750 Kilogram Sınırı Kaldırıldı

Yeni yönetmelik ile birlikte 750 kilogram ağırlığa kadar olan römork ve yarı römorklar için tescil işlemleriyle ilgili düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda yer alan "750 kilogramın üstünde" ibaresi kaldırıldı. Bu değişiklik, özellikle küçük ve hafif araçlar için uygulanan kuralları etkiliyor.

ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

Kaybedilen Plakalar E-Devlet Üzerinden Takip Edilebilecek

Bir diğer dikkat çeken düzenleme kaybolan araç plakalarıyla ilgili oldu. Artık kaybedilen plakaların yeniden basım talebi e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

Plaka basım talep belgesinin oluşturulması iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve özet tescil bilgileri raporunun alınması işlemleri de dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu yenilik plaka kaybı yaşayan araç sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak.

ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

Araç Sigortası Zorunlu Hale Geliyor

Yeni yönetmelik araç alım satımlarında sigorta işlemleriyle ilgili önemli değişiklikler de getiriyor. Daha önce araç alım satım işlemlerinde eski sigorta 15 gün süreyle geçerli olabiliyordu.

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