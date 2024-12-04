ÖTV’SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak! Engelli aracı olanlar için düzenleme geldi

ÖTV'SİZ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM: O kişiler artık kullanamayacak!
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile araç satış, devir ve tescil işlemleri ile ilgili önemli değişiklikler getirildi. 1 Ocak'tan itibaren araç trafik sigortalarının satış işleminin hemen ardından alıcı tarafından yapılması zorunlu hale geldi. Ayrıca kaybolan plakaların takibi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Engelli bireyler için özel tertibatlı araçlarla ilgili yeni tedbirler de devreye giriyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:11