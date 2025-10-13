ÖTV yok! Hurda teşviki ile sıfır araç alımı başladı mı? İşte alınacak marka ve modeller
Otomobil piyasasında uzun süredir devam eden durgunluğu kırmak ve vatandaşın sıfır araca erişimini kolaylaştırmak için masada iki büyük formül var. Hurda Teşvik Yasası ve İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı. Yüksek faizler ve düşen kredi imkanları nedeniyle frene basan otomobil satışlarını yeniden canlandırması beklenen bu düzenlemeler, milyonlarca vatandaş tarafından nefesler tutularak takip ediliyor. Peki, eski aracını verene ÖTV indirimi sağlayacak hurda teşviki ve 3'ten fazla çocuğu olan ailelere özel destek sunacak 'İlk Arabam' programı Meclis'e ne zaman gelecek? Şartları neler olacak ve hangi modelleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 12:24