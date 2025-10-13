ÖTV yok! Hurda teşviki ile sıfır araç alımı başladı mı? İşte alınacak marka ve modeller

Gözler Meclis'te: 2025 Hurda Teşvik Yasası Ne Durumda?

Hurda teşviki Türkiye'de daha önce de uygulanmış ve piyasada önemli hareketlilik yaratmış bir yöntem. Şimdi ise 2025 yılı için yeniden masada.

Hurda Teşviki Nedir ve Nasıl Çalışır?

Devlet, "16 yaş ve üzeri aracını trafikten çekerek hurdaya ayıran vatandaşa, yeni alacağı sıfır araç için 150.000 TL'ye varan ÖTV indirimi uygulayacağım" der. Bu rakam ve yaş sınırı yasa çıktığında netleşecek olan kısımlardır. Amaç hem ekonomik bir canlanma sağlamak hem de trafik güvenliğini artırıp karbon salınımını azaltmaktır.