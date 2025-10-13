Kadraj Galeri Kadraj İkon ÖTV yok! Hurda teşviki ile sıfır araç alımı başladı mı? İşte alınacak marka ve modeller

ÖTV yok! Hurda teşviki ile sıfır araç alımı başladı mı? İşte alınacak marka ve modeller

Otomobil piyasasında uzun süredir devam eden durgunluğu kırmak ve vatandaşın sıfır araca erişimini kolaylaştırmak için masada iki büyük formül var. Hurda Teşvik Yasası ve İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı. Yüksek faizler ve düşen kredi imkanları nedeniyle frene basan otomobil satışlarını yeniden canlandırması beklenen bu düzenlemeler, milyonlarca vatandaş tarafından nefesler tutularak takip ediliyor. Peki, eski aracını verene ÖTV indirimi sağlayacak hurda teşviki ve 3'ten fazla çocuğu olan ailelere özel destek sunacak 'İlk Arabam' programı Meclis'e ne zaman gelecek? Şartları neler olacak ve hangi modelleri kapsayacak?

Giriş Tarihi: 13.10.2025 12:24
Hurda Teşviki mi, Aile Desteği mi?

Hükümetin otomobil piyasasına yönelik hazırlıklarında iki ana başlık öne çıkıyor. Bunlar birbirini dışlamayan ancak farklı kitlelere hitap eden iki ayrı mekanizma:

Hurda Teşviki: Belirli bir yaşın üzerindeki (genellikle 16 veya 20 yaş) eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, alacakları sıfır otomobil için ÖTV'de (Özel Tüketim Vergisi) indirim sağlanmasıdır. Bu yöntem, hem eski ve çevreyi kirleten araçların trafikten çekilmesini sağlar hem de sıfır araç alımını teşvik eder.

İlk Arabam Programı: Bu, daha çok sosyal politika odaklı bir destektir. Özellikle 3 veya daha fazla çocuğu olan ve dar gelirli olarak tanımlanan ailelerin, "yerli üretim" sıfır bir otomobile uygun kredi ve potansiyel ÖTV indirimi ile sahip olmasını hedefler.

Gözler Meclis'te: 2025 Hurda Teşvik Yasası Ne Durumda?

Hurda teşviki Türkiye'de daha önce de uygulanmış ve piyasada önemli hareketlilik yaratmış bir yöntem. Şimdi ise 2025 yılı için yeniden masada.

Hurda Teşviki Nedir ve Nasıl Çalışır?

Devlet, "16 yaş ve üzeri aracını trafikten çekerek hurdaya ayıran vatandaşa, yeni alacağı sıfır araç için 150.000 TL'ye varan ÖTV indirimi uygulayacağım" der. Bu rakam ve yaş sınırı yasa çıktığında netleşecek olan kısımlardır. Amaç hem ekonomik bir canlanma sağlamak hem de trafik güvenliğini artırıp karbon salınımını azaltmaktır.

Hurda Teşviki İle Sıfır Araç Alımı Başladı Mı?

Otomotiv sektörü temsilcileri ve vatandaşlar, hurda teşvikinin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Henüz Meclis'e sunulmuş resmi bir taslak bulunmuyor. Beklentiler, düzenlemenin 2025 yılının ilk yarısında, muhtemelen bir torba yasa içerisinde Meclis gündemine getirilmesi yönünde. Daha önceki ÖTV matrah düzenlemeleri gibi bu düzenlemenin de piyasada önemli bir beklenti yarattığı bir gerçek.

Yeni Dönem Desteği: "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"

Bu program, hurda teşvikinden daha farklı bir amaca hizmet ediyor ve doğrudan "yerli üretimi" ile "aile kurumunu" desteklemeyi hedefliyor.

Kimler Faydalanabilecek?

Programın ana hedef kitlesi henüz netleşmese de, üzerinde durulan kriterler şunlar:

Hane halkında 3 veya daha fazla çocuğun bulunması.

Ailenin üzerine kayıtlı başka bir aracın olmaması ("ilk araba" şartı).

Belirli bir gelir seviyesinin altında olmak.

Uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanı sunulması.