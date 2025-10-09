Kadraj Galeri Kadraj İkon ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: Sıfır araç hurda indirimi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için umut verici bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gündemde olan Hurda Teşviki Yasası ve ÖTV indirimi beklentileri devam ederken, bu kez 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' adıyla yeni bir destek paketi duyuruldu. Program, özellikle düşük gelirli ve çok çocuklu ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 13:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler, yerli üretim otomobiller için uzun vadeli finansman imkanına sahip olacak. Bu kapsamda, vatandaşların satın alma gücüne uygun ödeme planlarıyla sıfır araç sahibi olmaları hedefleniyor.

Program aynı zamanda Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Destekten yararlanacak vatandaşların alacağı araçların, belirli bir yerlilik oranını taşıması gerekecek. Bu sayede hem üretim hem de tüketim yönünde milli ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Hurda Teşviki Yasasında Son Durum

2025 yılı başından bu yana gündemde olan Hurda Teşviki Yasası, sıfır araç almak isteyen binlerce vatandaşın yakın takibinde. MHP'li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu teklifin detayları henüz netleşmemiş olsa da yeni destek paketinin hurda teşvikiyle birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasadan yararlanmak isteyen bazı vatandaşlar, hurda kapsamına girecek düşük model araçlar satın alarak destekten faydalanmayı planlıyor. Ancak yeni açıklanan "İlk Arabam" programı, hurda teşvikinden bağımsız olarak doğrudan ilk kez araç sahibi olacaklara avantaj sunacak

Başvuru Şartları Netleşiyor

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.