ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025: Sıfır araç hurda indirimi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler, yerli üretim otomobiller için uzun vadeli finansman imkanına sahip olacak. Bu kapsamda, vatandaşların satın alma gücüne uygun ödeme planlarıyla sıfır araç sahibi olmaları hedefleniyor.