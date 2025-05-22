Kadraj Galeri Kadraj İkon OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

İstanbul'da özel halk otobüsleri 6 milyar liralık hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapattı. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce hatta hizmet veren özel halk otobüsleri trafikte görülmezken, toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Kararın ardından "Bugün İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?" sorusu vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:16
OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın günlük ulaşım aracı olan özel halk otobüsleri, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla seferlerini durdurdu. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden ödeme sorunlarının artık işletmeciler için dayanılmaz hale geldiği belirtildi.

OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

"Bu Bir Tercih Değil, Zorunluluk"
Esnaf Odası'nın yazılı duyurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile imzalanan sözleşmelere rağmen ödemelerin yaklaşık dört yıldır düzensiz ve gecikmeli yapıldığı ifade edildi.

OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

Açıklamada, "Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur." denildi.

OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

Vatandaşlar Mağdur Gözler İBB'de
İstanbullular sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyerek durumu anlamaya çalıştı. Sosyal medyada binlerce vatandaş, sefer iptalleri nedeniyle işlerine ya da okullarına ulaşamadığını dile getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan hatların çalışmaması büyük mağduriyete neden oldu.

OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

Toplu Taşımada Alternatif Arayışı
Seferlerin durmasıyla birlikte bazı vatandaşlar minibüs, metro ve metrobüs gibi alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. Ancak bu araçlarda da yoğunluk oluştu.