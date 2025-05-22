OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri
İstanbul'da özel halk otobüsleri 6 milyar liralık hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapattı. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce hatta hizmet veren özel halk otobüsleri trafikte görülmezken, toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Kararın ardından "Bugün İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?" sorusu vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:16