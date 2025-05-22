OTOBÜSÜM NEREDE? Bugün İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden? Grev mi var? 22 Mayıs İETT otobüs sefer saatleri

Açıklamada, "Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur." denildi.