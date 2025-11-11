ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu 2025 || Şartlar neler, başvuru ücreti kaç TL? Kadro ve KPSS detayı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 11 Kasım ile 25 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Peki başvuru şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:09