ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzu 2025 || Şartlar neler, başvuru ücreti kaç TL? Kadro ve KPSS detayı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 11 Kasım ile 25 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Peki başvuru şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:09
Bu alımla birlikte ÖSYM, kurum içi uzmanlık kapasitesini güçlendirmeyi ve farklı akademik disiplinlerden gelen nitelikli personeli bünyesine katmayı hedefliyor.

Yazılı Sınav 28 Aralık'ta Ankara'da

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Aralık 2025'te Ankara'da yapılacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve saat bilgileri en az 10 gün önceden Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden temin edecek. Kurum, bu belge dışında ayrıca fiziki bir sınava giriş belgesi düzenlemeyeceğini bildirdi.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi Alanlardan Alım Yapılacak?

ÖSYM, uzman yardımcısı alımlarını farklı disiplinlerden mezun adaylar arasından yapacak. Alım yapılacak alanlar ve kadro dağılımı şöyle:

İngilizce: 4 kadro (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık)

Hukuk: 2 kadro

Maliye: 1 kadro

Biyoloji/Biyokimya: 1 kadro

Bilgisayar Mühendisliği: 2 kadro

Her alan için farklı KPSS puan türleri esas alınacak. Adayların 2024 veya 2025 KPSS Lisans sınavlarında ilgili puan türünden en az 65 puan almış olması gerekiyor.