ÖSYM DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2025 || Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları, bölümleri, kontenjanları ve dikey geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala binlerce ön lisans mezunu lisans bölümlerine geçiş yapabilmek için 2025 DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını merakla bekliyor. ÖSYM, adayların tercihlerini sağlıklı şekilde yapabilmesi için güncel başarı puanları ve tercih kılavuzunu yakında yayınlayacak.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:59
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos Perşembe günü resmi olarak ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzunu bekleyecek. Hemşirelikten Çocuk Gelişimine, mühendislikten birçok lisans programına kadar çeşitli bölümlerdeki kontenjanlar ve geçiş koşulları dikkatle araştırılıyor. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte tercih işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

DGS 2025 Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek. Bu yıl sınava katılan binlerce aday, yerleştirme puanlarını öğrenerek tercih sürecine hazırlık yapacak.

Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Henüz ÖSYM tarafından 2025 yılı DGS tercih tarihleri kesin olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da tercihler benzer bir zaman aralığında başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve özel şartlarını detaylı şekilde inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları Nasıl Belirlenecek?

ÖSYM'nin 20 Temmuz'da düzenlediği DGS sınavının puanları, bu yıl tercih döneminden sonra kesinleşecek. Ancak adayların tercihlerini yaparken, bir önceki yılın taban puanları ve kontenjan verileri yol gösterici olacak.

2025 yerleştirmeleri tamamlandığında yeni taban puanlar netleşecek ve gelecek yılın adayları için referans teşkil edecek.