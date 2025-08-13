ÖSYM DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2025 || Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları, bölümleri, kontenjanları ve dikey geçiş bölümleri

Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Henüz ÖSYM tarafından 2025 yılı DGS tercih tarihleri kesin olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da tercihler benzer bir zaman aralığında başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve özel şartlarını detaylı şekilde inceleyerek tercihlerini yapabilecek.