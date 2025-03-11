Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan'ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve oruçlarını tamamlamanın heyecanını yaşıyor. 2025 yılı itibarıyla Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı'nın başlangıcı büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan ayının sona ereceği tarih açıklandı.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:42