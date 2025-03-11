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Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan'ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve oruçlarını tamamlamanın heyecanını yaşıyor. 2025 yılı itibarıyla Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı'nın başlangıcı büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan ayının sona ereceği tarih açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:42
Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

11 Ayın Sultanı Ramazan, tüm Türkiye'de büyük bir heyecan ve coşkuyla idrak ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Ramazan ayı binlerce müminin sabır, ibadet ve dua ile geçirdiği bir dönem olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan ayının son gününü de duyurdu.

Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Ayı 2025'te Ne Zaman Sona Eriyor?

2025 Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayarak, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihte oruç tutan milyonlarca Müslüman son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona ermiş olacak.

Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı 2025 Tarihleri

Ramazan ayının bitişiyle birlikte, Ramazan Bayramı da coşkuyla kutlanacak. İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri:

Arefe Günü (Bayram Arefesi): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sevdikleriyle bir araya gelerek bayramlaşacak, dualar edecek ve Ramazan boyunca tutulan oruçların ardından huzur dolu bir kutlama yaşayacak.

Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 Dini Günler Takvimi

2025 yılı, birçok önemli dini günle birlikte geliyor. İşte 2025 yılına ait önemli dini günler takvimi:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba