Oruç ne zaman bitecek? 2025 Ramazan’ın son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

11 Ayın Sultanı Ramazan, tüm Türkiye'de büyük bir heyecan ve coşkuyla idrak ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Ramazan ayı binlerce müminin sabır, ibadet ve dua ile geçirdiği bir dönem olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan ayının son gününü de duyurdu.