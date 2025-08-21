Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Merkez Bankası'nın güncel enflasyon verileri ve hükümetin toplu sözleşme teklifleri, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını doğrudan etkiledi. Yeni hesaplamalara göre ocak ayında yapılacak zam için ipuçları gelmeye başladı. Peki emekli ve memurun maaş zammı ne kadar olacak? Ocakta SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaş zammı ne olacak? İşte milyonlar için yeni aylık hesabı!
Giriş Tarihi: 21.08.2025 07:58