Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu

Milyonlarca emekli ve memur, gözünü Ankara'daki toplu sözleşme görüşmelerine çevirmiş durumda. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan pazarlıkların sonuçları memurların maaş artışlarını belirleyecek. Ancak aynı zamanda Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni enflasyon raporu da hem SSK-Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam hesaplarını değiştirdi. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları...