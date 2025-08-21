Kadraj Galeri Kadraj İkon Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu

Merkez Bankası'nın güncel enflasyon verileri ve hükümetin toplu sözleşme teklifleri, milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını doğrudan etkiledi. Yeni hesaplamalara göre ocak ayında yapılacak zam için ipuçları gelmeye başladı. Peki emekli ve memurun maaş zammı ne kadar olacak? Ocakta SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaş zammı ne olacak? İşte milyonlar için yeni aylık hesabı!

Giriş Tarihi: 21.08.2025 07:58
Milyonlarca emekli ve memur, gözünü Ankara'daki toplu sözleşme görüşmelerine çevirmiş durumda. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan pazarlıkların sonuçları memurların maaş artışlarını belirleyecek. Ancak aynı zamanda Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni enflasyon raporu da hem SSK-Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam hesaplarını değiştirdi. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları...

Merkez Bankası'ndan Yeni Tahmin

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu kamuoyuna sundu. Karahan, 2025 yıl sonu için tahmin edilen enflasyonu %25 ile %29 aralığında duyurdu.

Bu oranlar sadece piyasalara yön vermekle kalmayacak, aynı zamanda milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş artışını da doğrudan etkileyecek.

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse ikinci altı aylık TÜFE %7,14 olacak.

Yüzde 29 senaryosunda ise ikinci yarıda %10,56'lık bir enflasyon hesaplanıyor.