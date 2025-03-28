Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türk mutfağının vazgeçilmezi ayçiçek yağı ve kaliteli fındık ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmaya devam ediyor. İşte TMO marketlerde ve online satış platformlarında yer alan güncel ürün fiyatları ve dikkat çeken kampanyalar.
|Ürün
|Miktar
|Fiyat
|TMO Ayçiçek Yağı Pet
|5 lt x 4 Adet
|1.080 TL
👉 Not: Tekli satışlarda 5 lt'lik şişe 290 TL (58 TL/L).
|Ürün
|Miktar
|Fiyat
|Kg Fiyatı
|Kavrulmuş İç Fındık
|500 gr
|225 TL
|450 TL/Kg
|Üzüm Pekmezli Fındıklı Kesme
|500 gr
|95 TL
|190 TL/Kg