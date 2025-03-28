Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL'ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türk mutfağının vazgeçilmezi ayçiçek yağı ve kaliteli fındık ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmaya devam ediyor. İşte TMO marketlerde ve online satış platformlarında yer alan güncel ürün fiyatları ve dikkat çeken kampanyalar.