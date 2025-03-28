Kadraj Galeri Kadraj İkon Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL'ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL'ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türk mutfağının vazgeçilmezi ayçiçek yağı ve kaliteli fındık ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunmaya devam ediyor. İşte TMO marketlerde ve online satış platformlarında yer alan güncel ürün fiyatları ve dikkat çeken kampanyalar.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 15:30
Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

🌻 Ayçiçek Yağı Fiyatları (2025)

Ürün Miktar Fiyat
TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt x 4 Adet 1.080 TL

👉 Not: Tekli satışlarda 5 lt'lik şişe 290 TL (58 TL/L).

Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

🌰 Fındık Ürünlerinde Öne Çıkanlar

Ürün Miktar Fiyat Kg Fiyatı
Kavrulmuş İç Fındık 500 gr 225 TL 450 TL/Kg
Üzüm Pekmezli Fındıklı Kesme 500 gr 95 TL 190 TL/Kg

Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!
Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 85 TL 212,5 TL/Kg
Fındık Ezmesi 320 gr 95 TL 296 TL/Kg
Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

🎁 Kampanyalı Paketler

✅ Fındık Ezmesi + Pekmezli Kesme Seti: 320 gr + 500 gr = 186 TL (Normal: 190 TL)

✅ 5 lt x 4 Ayçiçek Yağı Paketi: 1.080 TL yerine 1.000 TL (Sınırlı stok!)

Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor! BİM, A101 ve ŞOK markete hodri meydan!

📌 TMO'nun Diğer Ürünleri:

Üzüm Pekmezi 800 gr: 110 TL

Sütlü Fındık Kreması 400 gr: 85 TL

Fındık Krokan 500 gr: 125 TL