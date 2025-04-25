Onlar katiyen yalan söylemez; İşte dürüstlüğün kitabını yazan 3 burç

♍ Başak Burcu: Gerçekler İçin Savaşan Zihin

Başak burcu insanları detaycı yapılarıyla bilinir. Ancak onların bir diğer güçlü özelliği de her zaman doğrulardan yana olmalarıdır.

Yalanı bir zayıflık olarak görürler.

Adalet ve güvenilirlik, yaşam felsefelerinin temel taşlarıdır.

Başaklar için, küçük bir yalan bile büyük bir prensip ihlalidir.

Onlar mantık ve dürüstlük arasında kurdukları denge sayesinde hem güvenilir dostlar hem de doğruyu savunan bireyler olurlar.