Onlar aşka büyü katıyor: En duygusal 5 burç belli oldu

♓ 1. BALIK BURCU (19 ŞUBAT – 20 MART) Hayal gücü sınırsız, empati gücü yüksek olan Balık burcu, aşkta tam bir romantizm ustasıdır. Duygularını karşısındakine yansıtırken içten ve naiftir. Sevdiği kişiyi adeta kendi düşsel dünyasında yaşatır. Balık'la birlikte olmak, bir şiirin içinde yaşamaya benzer. ♋ 2. YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ) Aileye ve bağlılığa önem veren Yengeçler, sevdiği kişiyi korur, kollar ve asla yüzüstü bırakmaz. Aşkı bir görev değil, kalpten gelen bir sorumluluk gibi görür. Sevgisini gösterme biçimiyle karşısındakine duygusal güven verir, bu da ilişkiyi daha derin bir hale getirir. KENDİ BURCUNUZ İÇİN TIKLAYINIZ ♌ 3. ASLAN BURCU (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS) Aşk onun sahnesidir. Aslan burcu sevdiği kişiyi özel hissettirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. İlgi göstermeyi de, almayı da sever. Coşkulu ve gösterişli halleriyle aşkı unutulmaz bir deneyime dönüştürür. ♎ 4. TERAZİ BURCU (23 EYLÜL – 22 EKİM) Zarafet ve uyumun burcu Terazi, ilişkilerde adeta bir denge ustasıdır. Romantik jestleri, ince düşünceleri ve uyum arayışı sayesinde ilişkiye huzur ve tutku getirir. Partnerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlılığıyla aşkı yaşanır kılar. ♏ 5. AKREP BURCU (23 EKİM – 21 KASIM) Tutkunun burcu olan Akrep, bir ilişkiye girdiğinde kendini tamamen verir. Yoğun duygularla sever ve sevildiğini hissettirmek için derin bağlar kurar. Gizemli yapısıyla partnerini sürekli heyecan içinde tutar. TÜM BURÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: takvim.com.tr - timesofindia Görseller yapay zeka ve takvim foto arşiv