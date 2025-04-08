Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Cumhuriyet altını, tam altın ve gram altın fiyatları 2025 yılının başlangıcı itibarıyla rekor seviyelere ulaşmıştı. Altın borsalarında ve Kapalıçarşı piyasasında yoğun talep dikkat çekerken, ons altın grafikleri de yukarı yönlü sinyaller veriyor. Peki piyasa analistleri altının seyri hakkında neler söylüyor? İşte 8 Nisan 2025 Salı güncel gram, çeyrek, yarım, ons, tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki analizleri haberimizde.