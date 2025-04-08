Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Piyasalarda Trump etkisi sürüyor

Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, " Küresel piyasalarda Donald Trump'ın vergi tarifeleriyle endişeler, korku ve panik halen devam ediyor. Küresel borsalarda sert çöküşler vardı geçen hafta bu haftaya baktığımızda özellikle Asya ve Avrupa borsalarında bu satışların devam ettiğini gözlemliyoruz." ifadelerini paylaştı.

İşte açıklamalardan satır başları;