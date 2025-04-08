Kadraj Galeri Kadraj İkon Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Cumhuriyet altını, tam altın ve gram altın fiyatları 2025 yılının başlangıcı itibarıyla rekor seviyelere ulaşmıştı. Altın borsalarında ve Kapalıçarşı piyasasında yoğun talep dikkat çekerken, ons altın grafikleri de yukarı yönlü sinyaller veriyor. Peki piyasa analistleri altının seyri hakkında neler söylüyor? İşte 8 Nisan 2025 Salı güncel gram, çeyrek, yarım, ons, tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki analizleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:34
Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. 8 Nisan 2025 itibarıyla altın borsalarında ve Kapalıçarşı piyasasında yoğun talep dikkat çekerken, ons altın grafikleri de inişli çıkışlı sinyaller veriyor. Peki piyasa analistleri altının seyri hakkında neler söylüyor? Güncel gram, çeyrek, yarım, ons ve tam altın fiyatları ile Finans Analisti İslam Memiş'in altının seyrine ilişkin yorumları haberimizde.

Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisi devam ediyor. Birçok borsada ise sert düşüşler yaşanıyor.

Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Piyasalarda Trump etkisi sürüyor

Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, " Küresel piyasalarda Donald Trump'ın vergi tarifeleriyle endişeler, korku ve panik halen devam ediyor. Küresel borsalarda sert çöküşler vardı geçen hafta bu haftaya baktığımızda özellikle Asya ve Avrupa borsalarında bu satışların devam ettiğini gözlemliyoruz." ifadelerini paylaştı.

İşte açıklamalardan satır başları;

Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

GRAM ALTIN CEPHESİNDE GERİ ÇEKİLME

"Geçen hafta gram altın tarafında 3.926 lira seviyesine kadar bir yükseliş görmüştük. Şu anda 3.800 lira gram altın. Geçen haftaya kıyasla 126 lira civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz."

Önce düşüş sonra rekor yükseliş! Ons, gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları İslam Memiş son dakika

Ons altında son durum ne?

"Ons altın tarafında şu anda 3.030 dolar seviyesi var. Ons altın tarafında 130 dolar civarında bir geri çekilme gördük."