Kadraj Galeri Kadraj İkon Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçu kabul etmedi: "Maksimum hız ilerlemiş"

Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçu kabul etmedi: "Maksimum hız ilerlemiş"

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Ağustos ayında 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada metrobüs şoförü, "Ben yola çıktım, kör noktada açılmış o yol. Ben görür görmez frenlemeye başladım ve kaza sonuna kadar frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Kesinlikle ben burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum." derken metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi ise "Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 17:52
Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçunu kabul etmedi: Maksimum hız ilerlemiş

İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 51 kişinin yaralandığı kazada ilk duruşma bugün görüldü.

Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçunu kabul etmedi: Maksimum hız ilerlemiş

2 YILDAN 15 YILA CEZALAR İSTENMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün ayrı ayrı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçunu kabul etmedi: Maksimum hız ilerlemiş

OLAYA İLİŞKİN DAVANIN DURUŞMASININ GÖRÜLMESİNE BAŞLANDI
Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) denetim amiri tutuklu sanık Hüseyin Pazarlı, denetim yapmamak ile suçlandığını söyleyerek "Ben sadece altımda görev yapan amir arkadaşların işe gelip gelmediklerini kontrol etmekle ve yolda metrobüs kaldığı zaman yolcuların güvenli bir şekilde başka bir metrobüse aktarılmaları ile ilgileniyorum. Ben yol yapım çalışması ile ilgili ne teknik bilgiye sahibim ne denetimim var bu konuda" dedi.

Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçunu kabul etmedi: Maksimum hız ilerlemiş

Pazarlı'nın avukatı ise "Müvekkilin görevi sahayı denetlemek değil. Müvekkil şoför kadrosunda, amir kadrosu diye bir şey yok. Denetim amiri denilmiş ama resmi olarak denetim amirliği diye bir şey yok" şeklinde savunma yaptı.

Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçunu kabul etmedi: Maksimum hız ilerlemiş

"METROBÜS ŞOFÖRÜ MAKSİMUM HIZDA İLERLEMİŞ"

Metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi tutuklu sanık Muhammet Sertaç Kazıcı ise "Biz 2022 yılından itibaren asfalt yolu beton yol ile kaplamaya başladık. Günde 400-450 metre kaplama yapıyoruz. Kademeli olarak ve sürekli ilerleyen bir şantiye var. İmalatlarımıza devam ederken teknik şartnamede yer alan güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bu güvenlik tedbirleri dubaları kapsıyor. Bilirkişi raporunda, alınan güvenlik tedbirlerinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre olmadığı söyleniyor. Ama metrobüs yolu Karayolları Trafik Kanunu'na tabi değildir. Metrobüs yolu çok dar.

Büyük uyarı tabelaları kullanamıyoruz. Bunu yapamadığımız için metrobüs şoförlerinin cep telefonu numaraları üzerinden çalışanlardan haberdar ediliyor. Biz alabileceğimiz tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz bu işi üç yıldır yapıyoruz. Hiçbir problem ve sıkıntı bu zamana kadar yaşamadık.

Milyonluk şantiyeler yönettim. Hiçbirinde basit yaralanmalar dışında kaza meydana gelmedi. Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık" dedi.