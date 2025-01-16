Ölümlü metrobüs dehşetinde ilk duruşma! Ne şoför ne yetkili suçu kabul etmedi: "Maksimum hız ilerlemiş"

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Ağustos ayında 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada metrobüs şoförü, "Ben yola çıktım, kör noktada açılmış o yol. Ben görür görmez frenlemeye başladım ve kaza sonuna kadar frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Kesinlikle ben burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum." derken metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi ise "Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık" ifadelerini kullandı.