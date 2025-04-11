Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

İnsanlık, su altı yaşamına bir adım daha yaklaşıyor. Okyanus teknolojisi ve keşif şirketi DEEP, 2027 yılından itibaren okyanus altında kalıcı insan yaşamını mümkün kılacak yeni bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Oceanographic Magazine'de yer alana bilgilere göre, "İnsanları Suda Yaşatmak" hedefiyle yola çıkan şirket, araştırmacıların 200 metre derinlikte uzun süreli çalışmalar yapabilmesine olanak tanıyacak deniz altı istasyonları kurmayı planlıyor. Bu projeyle birlikte, okyanusların derinliklerinde sürdürülebilir yaşamın temelleri atılacak. Peki yeni dünya su altında mı kuruluyor? İşte proje hakkında merak edilenler…