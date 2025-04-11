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Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

İnsanlık, su altı yaşamına bir adım daha yaklaşıyor. Okyanus teknolojisi ve keşif şirketi DEEP, 2027 yılından itibaren okyanus altında kalıcı insan yaşamını mümkün kılacak yeni bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Oceanographic Magazine'de yer alana bilgilere göre, "İnsanları Suda Yaşatmak" hedefiyle yola çıkan şirket, araştırmacıların 200 metre derinlikte uzun süreli çalışmalar yapabilmesine olanak tanıyacak deniz altı istasyonları kurmayı planlıyor. Bu projeyle birlikte, okyanusların derinliklerinde sürdürülebilir yaşamın temelleri atılacak. Peki yeni dünya su altında mı kuruluyor? İşte proje hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.04.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:40
Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

Yeni bir yaşam alanı okyanusun derinliklerinde kuruluyor. İngiltere merkezli bir şirket, su altı yaşamını kalıcı hale getirmeyi amaçlayan DEEP Sistemi'ni tanıtmaya hazırlanıyor. 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan bu projeyle, araştırmacıların okyanus tabanında uzun süreli çalışmalar yapabilmesi ve kalıcı olarak yaşayabilmesi hedefleniyor. Peki okyanusun altında yaşamak mümkün mü? İşte konuya hakkında bilgiler…

Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

2027'de okyanusta kalıcı yaşam başlıyor
İngiltere merkezli DEEP şirketi, su altı yaşamında çığır açacak projesini duyurdu. 2027 itibarıyla bilim insanlarının deniz altında kalıcı olarak yaşamalarına olanak tanıyacak yeni sistem kamuoyuyla paylaşıldı. DEEP'in geliştirdiği "Sentinel" adlı su altı yaşam alanı, 200 metre derinlikte 28 güne kadar konaklama imkanı sunacak.

Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

Okyanusların kalbinde yeni bir yaşam başlıyor

DEEP Research Labs EMEA Başkanı Steve Etherton, "Okyanusları korumamız gerekiyor, bunu da onları anlayarak yapabiliriz" diyerek projeye öncülük eden motivasyonu açıkladı. Etherton, okyanusların iklimden soluduğumuz havaya kadar hayati rol oynadığını ancak hala büyük ölçüde bilinmediğini vurguladı.

Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

Sentinel sistemi nedir?

Yeni geliştirilen Sentinel su altı istasyonu, doğrudan okyanusa açılan bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İçinde bireysel süitler, duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaç alanları, çalışma ofisleri, sosyal ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Bu sistem sayesinde bilim insanları hem yaşayabilecek hem de araştırma yapabilecek.

Okyanusun altında bir şehir kurmak mümkün mü? DEEP 2027’de su altında kalıcı yaşam dönemini başlatıyor

Deniz biliminde devrim niteliğinde

DEEP Sentinels Direktörü Rick Goddard, sistemin esnek ve çok yönlü olduğunu belirterek "Bilim kurgu dışında böyle bir şey daha önce hayal edilmedi" dedi. Geliştirilen teknolojinin deniz araştırmalarında ve çevre biliminde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı ifade edildi.