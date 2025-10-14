Kadraj Galeri Kadraj İkon Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

Kış kapıyı çaldı, beraberinde de burun akıntısı, öksürük ve halsizlikle gelen o meşhur 'soğuk algınlığı sezonu' geldi. Pek çok kişi hastalıklardan korunmak için hemen C vitaminine sarılsa da uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın tek yolunun bu olmadığını söylüyor. Soğuk havalarda sağlıklı kalmak, basit bir takviye hapından çok daha fazlasını gerektiriyor. Peki grip hastalığı en çabuk nasıl geçer? İşte tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:13
Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

Telegraph'da yer alan Profesör Daniel Davis'e göre, soğuk algınlığını hızlı atlatmanın sırrı dengeli beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetiminde yatıyor. Bağışıklık sistemini "hızla güçlendiren" mucize bir ürün olmadığını vurgulayan uzmanlar, vücudun kendi savunma mekanizmasını desteklemenin uzun vadeli bir süreç olduğunu belirtiyor. Yani C vitamini yerine asıl güç, yaşam tarzı alışkanlıklarınızda gizli.

Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GERÇEKLERİ

Profesör Daniel Davis, bağışıklık sisteminin ne kadar karmaşık olduğunu açıklıyor. Imperial College London'da Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı ve İmmünoloji Profesörü olarak, 25 yılı aşkın süredir bu sistemi inceliyor.

Laboratuvarında, ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında, bağışıklık hücrelerinin farklı stres faktörleriyle etkileşime girdiğinde neler olduğunu anlamak için yüksek çözünürlüklü mikroskoplar kullanıyor. Bu yazısında Davis, bu kış kaçınmamız gereken "bağışıklık güçlendirici" modaları ve gerçekten işe yarayan yöntemleri açıklıyor.

Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

C VİTAMİNİ SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER Mİ?

Profesör Daniel Davis, C vitamininin soğuk algınlığına yakalanıp yakalanmamanız üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtiyor. İlginç bir şekilde, C vitamininin "bağışıklık güçlendirici" olarak popülerleşmesinin yalnızca tek bir kişiye dayandığını söylüyor.

Toplumda büyük saygı gören Pauling, 1970 yılında yayımladığı C Vitamini ve Soğuk Algınlığı adlı kitabıyla büyük yankı uyandırdı. Kitabında, C vitamininin soğuk algınlığını önleyebileceğini ve hatta yüksek dozlarda kanseri tedavi edebileceğini iddia ediyordu. Bu iddialar o kadar etkili oldu ki, artan talebi karşılamak için yeni C vitamini fabrikaları kuruldu.

Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

Pauling, verilerini seçici biçimde kullanmış ve iddialarını yalnızca kişisel gözlemlere dayandırmıştı. Yine de toplumdaki güvenilir konumu sayesinde, "C vitamini soğuk algınlığını önler" miti 50 yıl sonra bile yaygınlığını koruyor. Ancak kanser tedavisiyle ilgili iddiaları bilimsel olarak çürütüldü.

Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

Davis'e göre, "Veriler, düzenli olarak yüksek dozda C vitamini alan kişilerin soğuk algınlığını yalnızca yüzde 8 oranında daha hızlı atlattığını gösteriyor. Yani birkaç gün süren bir soğuk algınlığında, ortalama sadece birkaç saat erken iyileşebilirsiniz." Bu da son derece küçük bir fark. Üstelik, katılımcıların çoğunun aynı zamanda başka sağlıklı yaşam alışkanlıklarına da sahip olması olası olduğundan, bu ilişkinin gücü oldukça zayıf.