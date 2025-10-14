Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GERÇEKLERİ

Profesör Daniel Davis, bağışıklık sisteminin ne kadar karmaşık olduğunu açıklıyor. Imperial College London'da Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı ve İmmünoloji Profesörü olarak, 25 yılı aşkın süredir bu sistemi inceliyor.

Laboratuvarında, ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında, bağışıklık hücrelerinin farklı stres faktörleriyle etkileşime girdiğinde neler olduğunu anlamak için yüksek çözünürlüklü mikroskoplar kullanıyor. Bu yazısında Davis, bu kış kaçınmamız gereken "bağışıklık güçlendirici" modaları ve gerçekten işe yarayan yöntemleri açıklıyor.