Öksürük, burun akıntısı, halsizlik… Hastalık mevsimi başladı! Uzman uyarıyor: C vitamini tek başına yetmez
Kış kapıyı çaldı, beraberinde de burun akıntısı, öksürük ve halsizlikle gelen o meşhur 'soğuk algınlığı sezonu' geldi. Pek çok kişi hastalıklardan korunmak için hemen C vitaminine sarılsa da uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın tek yolunun bu olmadığını söylüyor. Soğuk havalarda sağlıklı kalmak, basit bir takviye hapından çok daha fazlasını gerektiriyor. Peki grip hastalığı en çabuk nasıl geçer? İşte tavsiyeler...
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:13