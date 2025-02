Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu atamalar arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Okay Memiş oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini başarıyla yürüten Okay Memiş artık Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği görevine atanmış bulunuyor. Peki Okay Memiş kimdir?