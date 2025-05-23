Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Kurban Bayramı öncesi kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin kararları netleşirken, öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "İdari izinde ek ders ücreti ödenir mi?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, bayram tatili süresince ek ders ücretlerinin yatıp yatmayacağını araştırıyor. Resmi mevzuat kapsamında belirlenen uygulama detayları, idari izinli günlerde ek ders ödemesinin yapılıp yapılmayacağını da ortaya koyuyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tatilinde öğretmenlerin ek ders durumu ile ilgili son durum.