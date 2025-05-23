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Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Kurban Bayramı öncesi kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin kararları netleşirken, öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "İdari izinde ek ders ücreti ödenir mi?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, bayram tatili süresince ek ders ücretlerinin yatıp yatmayacağını araştırıyor. Resmi mevzuat kapsamında belirlenen uygulama detayları, idari izinli günlerde ek ders ödemesinin yapılıp yapılmayacağını da ortaya koyuyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tatilinde öğretmenlerin ek ders durumu ile ilgili son durum.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:51
Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin aylık maaş karşılığı dışında verdikleri dersler için ödenir. Resmi tatil ve idari izin dönemlerinde ise ek ders ödemeleri yeniden gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, idari tatil günlerinde ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediliyor. Peki bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı? İşte konuya dair bilgiler…

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler, maaş karşılığı derslerin dışında verdikleri her ek ders için ayrıca ücret almaktadır. Güncel olarak ek ders ücreti saat başına 141,76 TL olarak belirlenmiştir.

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, kamu çalışanlarının gündeminde öne çıkan konulardan biri de idari izin dönemlerinde ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği oldu.

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, tatil sürecinde ders işlenmediği için ek ders ücretlerinin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Ancak konuyla ilgili yürürlükte olan mevzuat, bu duruma açıklık getiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" doğrultusunda, öğretmenlerin idari izinli oldukları günlerde de görev yapmış kabul edileceği ifade ediliyor.

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Bu kapsamda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılamadığı idari izin günlerinde öğretmenlerin ders, ek ders, hazırlık ve planlama gibi görevleri fiilen yerine getirmiş sayılmaktadır. Sonuç olarak, Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen idari izin süresince öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesine devam edilecektir.