Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi? Bayramda idari izinde ek ders ücreti yatar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, tatil sürecinde ders işlenmediği için ek ders ücretlerinin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Ancak konuyla ilgili yürürlükte olan mevzuat, bu duruma açıklık getiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" doğrultusunda, öğretmenlerin idari izinli oldukları günlerde de görev yapmış kabul edileceği ifade ediliyor.