Öğrenci ve çalışanlar için 2026 tatil ajandası: Yeni yılda kaç gün bayram ve resmi tatil var?

Ramazan Bayramı Bu Yıl Hafta İçine Geliyor

Ramazan Bayramı'nın arifesi 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram ise 20–22 Mart tarihleri arasında kutlanacak ve mevcut hâliyle toplam tatil süresi 3,5 gün olarak görünüyor. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde arefe gününden önceki üç gün için idari izin kararı açıklanırsa, Ramazan Bayramı tatili 9 güne kadar çıkabilir. Kararın seyahat ve turizm planlamalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.