Kadraj Galeri Kadraj İkon Öğrenci ve çalışanlar için 2026 tatil ajandası: Yeni yılda kaç gün bayram ve resmi tatil var?

Yeni yıla yaklaşırken öğrencilerden öğretmenlere, çalışanlardan ebeveynlere kadar geniş bir kesim gözünü 2026 tatil takvimine çevirmiş durumda. Eğitim dönemi içinde verilen kısa molalar, resmi bayramlar ve idari izinlerle birleşince yıl boyunca pek çok uzun tatil imkanı ortaya çıkıyor. Özellikle dini bayramların haftanın içine denk gelmesi tatil süresinin uzaması ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 14:42
Eğitim dönemi içindeki molalarla birleşen bu günler, hem öğrenciler hem çalışanlar hem de aileler için planlama yapılabilecek geniş zaman aralıkları sunuyor.

Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıkabilir

2026'nın ilk resmi tatili her yıl olduğu gibi 1 Ocak'ta yapılacak. Perşembe gününe denk gelen yılbaşı tatilinin cuma gününün de izinle değerlendirilmesi halinde hafta sonuyla birlikte 4 güne uzaması mümkün.

Ramazan Bayramı Bu Yıl Hafta İçine Geliyor

Ramazan Bayramı'nın arifesi 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram ise 20–22 Mart tarihleri arasında kutlanacak ve mevcut hâliyle toplam tatil süresi 3,5 gün olarak görünüyor. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde arefe gününden önceki üç gün için idari izin kararı açıklanırsa, Ramazan Bayramı tatili 9 güne kadar çıkabilir. Kararın seyahat ve turizm planlamalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

23 Nisan'da Uzun Hafta Sonu İhtimali

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2026'da perşembe günü kutlanacak. Eğer cuma günü resmi veya idari izinle birleştirilirse dört günlük bir tatil fırsatı doğacak.

1 Mayıs Hafta Sonuna Bağlanıyor

Emek ve Dayanışma Günü'nün 2026'daki tarihi cuma gününe denk geliyor. Bu durum çalışanlara doğal olarak üç günlük bir hafta sonu tatili sunacak. Özellikle şehir dışı kısa kaçamaklar için uygun bir zaman dilimi olarak görülüyor.