OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Sonuçlar Mayıs Sonu veya Haziran Ayında Açıklanacak

Resmi olarak henüz açıklanmayan Orman Genel Müdürlüğü 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçlarının mayıs ayı sonunda ya da en geç haziran ayı içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Adayların sabırla beklemesi gereken bu süreçte, herhangi bir erken duyuru yapılmadığı için gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.