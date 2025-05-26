Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere 17-28 Mart tarihleri arasında 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuruları kabul etti. Bu alımla birlikte toplam 2.674 şoför ve operatör pozisyonu ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım personeli kadrosu için binlerce aday yarıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu ise OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:30
OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları tamamlandı. Binlerce adayın katıldığı bu alım sürecinde şimdi en çok merak edilen konu, sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, OGM personel alımı sonuçlarını nasıl ve nereden takip edeceklerini araştırmaya başladı.

OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Sonuçlar Mayıs Sonu veya Haziran Ayında Açıklanacak
Resmi olarak henüz açıklanmayan Orman Genel Müdürlüğü 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçlarının mayıs ayı sonunda ya da en geç haziran ayı içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Adayların sabırla beklemesi gereken bu süreçte, herhangi bir erken duyuru yapılmadığı için gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

OGM personel alımı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (ogm.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan adaylar sonuçları bu iki platformdan anlık olarak takip edebilecekler.

Önemli bir detay olarak, yerleşmeye hak kazanan adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle adayların düzenli olarak bu resmi kaynakları kontrol etmeleri gerekmektedir.

OGM SONUÇ SORGULAMA

OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

İşe Başlama Süreci ve Gerekli Belgeler Hakkında Bilgilendirme

Sonuçların açıklanmasının ardından, işe başlamaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler, teslim tarihleri ve teslim yerleri Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurulacak. Bu duyuruda belirtilen süreler içinde belgelerini teslim etmeyen veya müracaat yapmayan adayların yerleştirme hakları iptal edilecek.

Bu aşamada adayların takipte kalmaları ve verilen süreler içinde tüm belgeleri eksiksiz hazırlamaları büyük önem taşıyor.

OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları

Değerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri

OGM'nin personel alımı sürecinde değerlendirme, adayların başvuruda bulundukları ilde ilan edilen pozisyonların unvan ve niteliklerine göre yapılacak.