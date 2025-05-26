OGM 2.674 şoför alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü destek personeli başvuru sonuçları
Orman Genel Müdürlüğü 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere 17-28 Mart tarihleri arasında 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuruları kabul etti. Bu alımla birlikte toplam 2.674 şoför ve operatör pozisyonu ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım personeli kadrosu için binlerce aday yarıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu ise OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:30