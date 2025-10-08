Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 262 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025: Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 262 daimi işçi alımı sürecinde sonuç bekleyişi sürüyor. 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde yapılacak alımlar için başvurular, 29 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce aday, 'OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:34
Orman Genel Müdürlüğü'nden ya da İŞKUR'dan sonuçlara ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki süreçler dikkate alındığında, kura çekiminin ve sonuç açıklamalarının Ekim ayı ortalarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sonuçlar, her yıl olduğu gibi ilgili orman bölge müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca e-posta veya SMS yoluyla bireysel bilgilendirme yapılmayacak.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Başvuru sürecinin ardından adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar kişi noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonuçlarının ardından adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

Kura yeri, tarihi ve diğer detaylar İŞKUR'daki iş ilanında belirtilecek; ayrıca her Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde de yayımlanacak.

Başvuru Şartları

OGM tarafından yayımlanan duyuruya göre adayların;

Türk vatandaşı olması,

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş bulunması,

Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun olmaması,

Devletin güvenliğine karşı suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamış olması gerekiyor.