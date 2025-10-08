OGM 262 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025: Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek?
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 262 daimi işçi alımı sürecinde sonuç bekleyişi sürüyor. 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde yapılacak alımlar için başvurular, 29 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce aday, 'OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.
