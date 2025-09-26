OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Bu alım, sadece belirli bir grup adaya yönelik olmasıyla öne çıkıyor. Kontenjanların tamamı Engelli ve Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsündeki vatandaşlarımıza ayrılmış durumda. Bu, kamuda kariyer hedefleyen ancak bu özel durumları nedeniyle fırsat bulmakta zorlanan adaylar için kaçırılmayacak bir istihdam kapısı anlamına geliyor.

Peki, OGM'nin bu önemli alımı için başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Adaylarda aranan şartlar nelerdir ve alım süreci nasıl işleyecek? İşte başvuru maratonu başlamadan önce bilmeniz gereken tüm kritik detaylar...