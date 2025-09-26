Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Kamuda iş arayan binlerce adaya müjdeli haber Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) geldi! OGM, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Engelli ve Eski Hükümlü/TMY statüsündeki adaylara yönelik bu dev alımın başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İşte başvuru ekranı ve kura sürecine dair bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 14:00
OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ülke genelindeki taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere yeni bir personel alım ilanı yayımlayarak binlerce adayı heyecanlandırdı. Yapılan resmi duyuruya göre, OGM bünyesinde daimi işçi statüsünde görevlendirilmek üzere toplam 262 kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Bu alımın en dikkat çekici yanı ise, sosyal devlet ilkesi gereği özel statüdeki adaylara yönelik olması.

OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Bu alım, sadece belirli bir grup adaya yönelik olmasıyla öne çıkıyor. Kontenjanların tamamı Engelli ve Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsündeki vatandaşlarımıza ayrılmış durumda. Bu, kamuda kariyer hedefleyen ancak bu özel durumları nedeniyle fırsat bulmakta zorlanan adaylar için kaçırılmayacak bir istihdam kapısı anlamına geliyor.

Peki, OGM'nin bu önemli alımı için başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Adaylarda aranan şartlar nelerdir ve alım süreci nasıl işleyecek? İşte başvuru maratonu başlamadan önce bilmeniz gereken tüm kritik detaylar...

OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?

OGM tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 262 kişilik kontenjan iki ana gruba ayrılmıştır:

Engelli İşçi Alımı: Bu statüde toplam 162 kişi istihdam edilecektir.

Eski Hükümlü veya TMY İşçi Alımı: Bu statüde ise toplam 100 kişi istihdam edilecektir.

Alınacak işçilerin hangi illerde ve hangi pozisyonlarda (örneğin; büro işçisi, temizlik görevlisi, bakım-onarım işçisi vb.) görevlendirileceği, İŞKUR üzerinden yayımlanacak olan resmi ilan metninde detaylı olarak belirtilecektir.

OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

OGM İş Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

OGM'nin daimi işçi alımı için başvuru takvimi oldukça kısa tutulmuştur. Adayların bu tarihleri kaçırmaması büyük önem taşımaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Ekim 2025

Başvuru Yöntemleri:

Başvurular, önceki yıllardan farklı olarak, bu ilanda belirtilen bilgilere göre sadece online olarak kabul edilecektir. Adayların aşağıdaki iki platformdan birini kullanması gerekmektedir:

İŞKUR e-Şube: https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" girişi yaparak ilgili ilana başvuru yapılabilir.
e-Devlet ve Kariyer Kapısı: e-Devlet şifresi ile https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvuru süreci tamamlanabilir.

OGM 262 daimi işçi alıyor! İşte başvuru şartları

Başvuru İçin Gerekli Genel ve Özel Şartlar Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlamış olması gibi genel şartların yanı sıra, başvurdukları statüye göre özel şartları da taşıması gerekmektedir:

Engelli Adaylar İçin: "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, en az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

Eski Hükümlü Adaylar İçin: Affa uğramış olsalar bile, belirli suçlardan (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik vb.) mahkûm olmamak şartıyla, bir yıldan fazla hapis cezası almış veya ceza süresine bakılmaksızın terör suçlarından hüküm giymiş olup cezasını tamamlamış, denetimli serbestlikten yararlanmış olanlar başvurabilir. Durumlarını "Eski Hükümlü Belgesi" ile kanıtlamaları gerekir.

Ayrıca her pozisyon için istenen eğitim düzeyi (ilköğretim, lise vb.) ve diğer özel nitelikler, İŞKUR'da yayımlanacak ilan metninde detaylı olarak yer alacaktır.