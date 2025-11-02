Kadraj Galeri Kadraj İkon Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın cenaze törenine Nuri Alço, Ediz Hun ve Murat Arkın olmak üzere birçok sevenleri katıldı. Öte yandan Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın o isteğini oğlu açıkladı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğulmuştu.

Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Çağlar'ın cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Engin Çağlar 'Kadın Değil Baş Belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı.