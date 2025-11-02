Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın cenaze törenine Nuri Alço, Ediz Hun ve Murat Arkın olmak üzere birçok sevenleri katıldı. Öte yandan Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın o isteğini oğlu açıkladı...
Giriş Tarihi: 02.11.2025 14:34