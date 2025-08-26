Kadraj Galeri Kadraj İkon ÖGG SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME 2025 | 116. Dönem özel güvenlik görevlisi sınav cevapları açıklandı mı? İşte puan hesaplaması!

Özel Güvenlik Görevlisi adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. 24 Ağustos 2025 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda, silahsız adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu, silah farkı sınavına katılanlar ise 25 soruluk ek bir testten geçti. Peki ÖGG soru/cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte örnek puan hesaplama!

Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:45
ÖGG 116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ve cevap anahtarı adaylar tarafından takip ediliyor. 24 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen sınavda silahsız adaylara 100, silah farkı sınavına katılanlara ise 25 ek soru yöneltildi. Her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek olup, ÖGG soru ve cevap kitapçıkları sınav kılavuzunda belirtilen tarihte resmi internet sitesinden erişime açılacak ve adaylar puanlarını hesaplayarak başarı durumlarını öğrenebilecek. İşte ÖGG soru ve cevap kitapçığı!

ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME

A ve B tipi soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, adayların erişimine www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açılacak. Sınavla ilgili tüm detaylar soru ve cevaplar, sonuç duyuruları, itiraz prosedürleri ve diğer ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Silah farkı sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavın toplamından en az 50 puan almaları gerekiyor.

Ayrıca bu puanın, adayın daha önce geçerli olmuş temel silahsız sınav puanlarıyla ortalamasının en az 60 olması şart koşuluyor.

Silahsız sertifikaya sahip adaylar, silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimine katılarak sınava giriyor. Belirlenen başarı kriterleri karşılanamazsa, sınav sonucu yalnızca silahsız sınav türü üzerinden değerlendirilecek.

(Fotoğraflar: AA)