ÖGG SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME 2025 | 116. Dönem özel güvenlik görevlisi sınav cevapları açıklandı mı? İşte puan hesaplaması!

ÖGG 116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ve cevap anahtarı adaylar tarafından takip ediliyor. 24 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen sınavda silahsız adaylara 100, silah farkı sınavına katılanlara ise 25 ek soru yöneltildi. Her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek olup, ÖGG soru ve cevap kitapçıkları sınav kılavuzunda belirtilen tarihte resmi internet sitesinden erişime açılacak ve adaylar puanlarını hesaplayarak başarı durumlarını öğrenebilecek. İşte ÖGG soru ve cevap kitapçığı!