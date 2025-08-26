ÖGG SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME 2025 | 116. Dönem özel güvenlik görevlisi sınav cevapları açıklandı mı? İşte puan hesaplaması!
Özel Güvenlik Görevlisi adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. 24 Ağustos 2025 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda, silahsız adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu, silah farkı sınavına katılanlar ise 25 soruluk ek bir testten geçti. Peki ÖGG soru/cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte örnek puan hesaplama!
Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:45