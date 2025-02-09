ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sonuç tarihi...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınavın saati ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı hakkında pek çok aday araştırmalarını sürdürüyor. Peki sınav tam olarak saat kaçta yapılacak? Adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek? İşte tüm bu soruların yanıtları ve sınav hakkında merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:43