Kadraj Galeri Kadraj İkon ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sonuç tarihi...

ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sonuç tarihi...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınavın saati ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı hakkında pek çok aday araştırmalarını sürdürüyor. Peki sınav tam olarak saat kaçta yapılacak? Adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek? İşte tüm bu soruların yanıtları ve sınav hakkında merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:43
ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, yılın ilk ÖGG sınavı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki, sınav ne zaman başlayacak, nasıl gerçekleştirilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte sınavla ilgili tüm detaylar.

ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı!

Sınav Ne Zaman Başlayacak?

ÖGG 113. Dönem Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı, bugün saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, sınav saati itibarıyla sınav salonlarına alınacak ve sınav süresi boyunca belirlenen kurallara uymaları gerekecek.

Soru cevap anahtarının ise sınavın bitiminin ardından yayınlanması bekleniyor.

ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı!

Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve her soru 1 puan değerinde olacak. Sınavda yer alan soru gruplarına göre adaylar için farklı süreler ve kurallar uygulanacak:

Silahlı sınav: Adaylar için sınav süresi 150 dakika olup, 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusundan oluşacak.
Silahsız sınav: Adaylar için sınav süresi 120 dakika olacak ve sadece 100 genel soru sorulacak.
Silah farkı sınavı: Bu sınavda adaylara sadece 25 silah bilgisi sorusu sorulacak ve sınav süresi 30 dakika olacak.

ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı!

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı!

Adaylar sonuçlara itiraz edebilmek için 03-05 Mart 2025 tarihleri arasında başvurabilecekler. İtirazların sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)