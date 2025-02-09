ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? 113. Özel Güvenlik sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sonuç tarihi...

Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve her soru 1 puan değerinde olacak. Sınavda yer alan soru gruplarına göre adaylar için farklı süreler ve kurallar uygulanacak:

Silahlı sınav: Adaylar için sınav süresi 150 dakika olup, 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusundan oluşacak.

Silahsız sınav: Adaylar için sınav süresi 120 dakika olacak ve sadece 100 genel soru sorulacak.

Silah farkı sınavı: Bu sınavda adaylara sadece 25 silah bilgisi sorusu sorulacak ve sınav süresi 30 dakika olacak.