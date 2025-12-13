ÖGG 118. DÖNEM SINAV SAATİ: Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI 2025 YILI SINAV TAKVİMİ
|SN
|Sınavın Adı
|Sınav Tarihi
|Eğitim Bitiş Tarihi
|1
|Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı
|9 Şubat 2025 Pazar
|6 Ocak 2025 Cuma
|2
|Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı
|12 Nisan 2025 Cumartesi
|7 Mart 2025 Cuma
|3
|Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı
|29 Haziran 2025 Pazar
|16 Mayıs 2025 Cuma
|4
|Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı
|24 Ağustos 2025 Pazar
|18 Temmuz 2025 Cuma
|5
|Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı
|19 Ekim 2025 Pazar
|12 Eylül 2025 Cuma
|6
|Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı
|14 Aralık 2025 Pazar
|7 Kasım 2025 Cuma
|7
|20. B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı
|26 Ocak 2025 Pazar
|—
|8
|20. C Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı
|11 Mayıs 2025 Pazar
|—
|9
|20. A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı
|7 Aralık 2025 Pazar
|—
|10
|35. Silah Tamir Yeri Açma Sınavı
|21 Eylül 2025 Pazar
|—
|11
|18. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı
|16 Temmuz 2025 Çarşamba
|—
|12
|8. Havalimanlarının Kargo Bölümlerinde Görev Yapacak Patlayıcı Madde Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı
|4 Kasım 2025 Salı
|—
|13
|2. Görev Atı ve İdarecisi Sınavı
|Başvuru yeter sayısına ulaşılması halinde yapılacaktır
|—
