ÖGG 118. DÖNEM SINAV SAATİ: Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi ve giriş belgesi adaylar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi 'ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte sınav bilgileri...

Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:26
Özel Güvenlik sektöründe görev almak ya da mevcut sertifikasını yenilemek isteyen binlerce aday için kritik süreç resmen başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 118. Dönem Temel Eğitim ile 94. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı öncesinde adayların gözü sınav saati ve giriş belgelerine çevrildi. Peki ÖGG 118. dönem sınavı saat kaçta?

ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Önceki dönem uygulamalar dikkate alındığında sınav oturumlarının genellikle sabah saat 10.00'da başladığı görülüyor. Bu nedenle 118. dönem sınavının da aynı saatte başlaması bekleniyor. Ancak adayların sınav saatine ilişkin kesin bilgiyi, kendilerine ait sınav giriş belgesi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLİR?
Adayların sınava katılım için zorunlu olan giriş belgeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGNET (Özel Güvenlik Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden erişime açılıyor. T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme giriş yapan adaylar, sınav yeri ve saat bilgilerinin yer aldığı belgelerini buradan görüntüleyip çıktı alabiliyor.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI 2025 YILI SINAV TAKVİMİ

SN Sınavın Adı Sınav Tarihi Eğitim Bitiş Tarihi
1 Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat 2025 Pazar 6 Ocak 2025 Cuma
2 Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi 7 Mart 2025 Cuma
3 Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar 16 Mayıs 2025 Cuma
4 Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar 18 Temmuz 2025 Cuma
5 Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim 2025 Pazar 12 Eylül 2025 Cuma
6 Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı 14 Aralık 2025 Pazar 7 Kasım 2025 Cuma
7 20. B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı 26 Ocak 2025 Pazar
8 20. C Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı 11 Mayıs 2025 Pazar
9 20. A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Sınavı 7 Aralık 2025 Pazar
10 35. Silah Tamir Yeri Açma Sınavı 21 Eylül 2025 Pazar
11 18. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı 16 Temmuz 2025 Çarşamba
12 8. Havalimanlarının Kargo Bölümlerinde Görev Yapacak Patlayıcı Madde Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı 4 Kasım 2025 Salı
13 2. Görev Atı ve İdarecisi Sınavı Başvuru yeter sayısına ulaşılması halinde yapılacaktır

