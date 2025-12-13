ÖGG 118. DÖNEM SINAV SAATİ: Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Özel Güvenlik sektöründe görev almak ya da mevcut sertifikasını yenilemek isteyen binlerce aday için kritik süreç resmen başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 118. Dönem Temel Eğitim ile 94. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı öncesinde adayların gözü sınav saati ve giriş belgelerine çevrildi. Peki ÖGG 118. dönem sınavı saat kaçta?