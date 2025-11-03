Ocak zammı öncesi son fırsat: Doğum ve askerlik borçlanmasında %45’e varan artış kapıda! İşte tablo tablo yeni rakamlar
Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasıyla emeklilik planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. Meclis'te görüşülen yeni yasa teklifiyle birlikte borçlanma oranlarında ciddi bir artış öngörülüyor. Uzmanlar özellikle 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapanların mevcut oranlardan yararlanarak önemli bir avantaj elde edeceğini belirtiyor.
