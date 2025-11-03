Kadraj Galeri Kadraj İkon Ocak zammı öncesi son fırsat: Doğum ve askerlik borçlanmasında %45’e varan artış kapıda! İşte tablo tablo yeni rakamlar

Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasıyla emeklilik planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. Meclis'te görüşülen yeni yasa teklifiyle birlikte borçlanma oranlarında ciddi bir artış öngörülüyor. Uzmanlar özellikle 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapanların mevcut oranlardan yararlanarak önemli bir avantaj elde edeceğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 11:47
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, borçlanma oranlarının yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Erdem, "Şu anda yüzde 32 olan borçlanma oranı, yeni düzenlemeyle yüzde 45 seviyesine çıkacak. Yani bugün 8 bin lira ödeyen biri, yılbaşından sonra yaklaşık 11 bin lira ödemek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Bu artışın özellikle askerlik ve yurt dışı borçlanmalarını kapsayacağına dikkat çeken Erdem, doğum borçlanmasında ise oranın aynı kalacağını ancak asgari ücret artışının tutarları yükselteceğini vurguladı.

Doğum Borçlanması Tutarları da Artacak

Doğum borçlanmasında oran değişmese de asgari ücretteki olası artış nedeniyle ödenecek miktarlar da yükselecek. Şu anda 2 yıllık (bir çocuk için) doğum borçlanması tutarı yaklaşık 199 bin 700 TL civarındayken, yeni yılda bu rakamın 256 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Bu da yıl sonuna kadar başvuru yapanlar için yaklaşık 57 bin TL'lik bir fark anlamına geliyor.

31 Aralık Kritik Tarih: Başvuru Yetiyor

Erdem, avantajlı oranlardan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.