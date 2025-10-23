Ocak ayında gidilebilecek en sıcak 7 yer: Ocak soğuğuna meydan oku

Marakeş, Fas: 4 Saatte Tropik Esinti ve Kültürel Keşif (Ortalama 18°C)

Fas'ın batısındaki bu tarihi imparatorluk şehri, Türkiye'den kısa bir uçuşla (İstanbul'dan yaklaşık 4-5 saat) ulaşılabilecek en sıcak kış tatili rotalarından biri. Fas, aynı zamanda birçok Türk vatandaşı için vizesiz seyahat imkanı sunmasıyla da ekstra cazip. Yaz aylarında (Haziran-Temmuz) sıcaklıkların 35°C'yi aştığı Marakeş'te, Ocak ayı tam anlamıyla bir "bahar" mevsimi sunuyor. Ortalama 18°C'lik nem oranı düşük hava sıcaklığı ve günde 10 saate varan güneş ışığı ile şehir, kültürel geziler için mükemmel bir iklim sunuyor.

Ocak Ayı Avantajları:

Konforlu Gezi: Aşırı sıcak olmadan, tarihi Medine'nin dar sokaklarında kaybolabilir, Kutubiye Camii ve Bahia Sarayı gibi yapıları rahatça gezebilirsiniz.

Kültürel Etkinlikler: 12 Ocak'ta kutlanan Amazigh Yeni Yılı ve ay sonunda düzenlenen Marakeş maratonu, şehrin canlı ruhunu deneyimlemek için harika fırsatlar sunuyor.

Keşif Notu: Noel sonrası dönemde yerel pazarlar (souk'lar) daha sakindir, bu da pazarlık yapmak için ideal bir ortam yaratır.