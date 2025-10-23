Ocak ayında gidilebilecek en sıcak 7 yer: Ocak soğuğuna meydan oku
Ocak ortasında kışa 'dur' deyin! Gecelerin en uzun, havanın en soğuk olduğu bu ayda, ruhunuzu ısıtacak, kasveti üzerinizden atacak bir kaçışa ne dersiniz? Düşük sezon fiyatlarının avantajını kullanarak kendinizi 30 derece sıcaklıktaki egzotik bir plaja masmavi bir havuza veya turkuaz bir denize bırakın. Vizesiz yakın rotalardan uzun mesafe tropik adalara kadar, kış ortasında yaz coşkusunu yaşayacağınız o 7 cennet rota belirlendi. Soğuk havayı arkanızda bırakıp yazın tüm enerjisiyle tazelenmeye hazır olun!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:19