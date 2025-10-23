Kadraj Galeri Kadraj İkon Ocak ayında gidilebilecek en sıcak 7 yer: Ocak soğuğuna meydan oku

Ocak ortasında kışa 'dur' deyin! Gecelerin en uzun, havanın en soğuk olduğu bu ayda, ruhunuzu ısıtacak, kasveti üzerinizden atacak bir kaçışa ne dersiniz? Düşük sezon fiyatlarının avantajını kullanarak kendinizi 30 derece sıcaklıktaki egzotik bir plaja masmavi bir havuza veya turkuaz bir denize bırakın. Vizesiz yakın rotalardan uzun mesafe tropik adalara kadar, kış ortasında yaz coşkusunu yaşayacağınız o 7 cennet rota belirlendi. Soğuk havayı arkanızda bırakıp yazın tüm enerjisiyle tazelenmeye hazır olun!

Türkiye kış aylarında kar tatili ve termal merkezlerle öne çıksa da, birçok gezgin için Ocak ayı sıfır dereceleri geride bırakıp güneşli bir kumsala veya tarihi bir şehir merkezine kaçış anlamına geliyor.

Okulların tatil olması ve birçok sektörde "düşük sezon" avantajlarının başlamasıyla, Ocak ayında yurt dışı seyahatleri büyük ilgi görüyor.

Seyahat uzmanı platformu Which tarafından yapılan kapsamlı analizde, Ocak ayında en yüksek sıcaklıkların yaşandığı ve gezginler için en cazip olan 7 destinasyon belirlendi. Listede hem 4 saatlik uçuşla ulaşılabilen Fas gibi yakın noktalar hem de tropik Karayipler yer alıyor.

Bu liste, sadece sıcaklık garantisi değil; aynı zamanda düşük turist kalabalığı, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ve eşsiz kültürel etkinlikler gibi Ocak ayının sunduğu ek avantajları da gözler önüne seriyor. İşte Türkiye'den yola çıkan ve kış güneşi arayan gezginler için Ocak ayında gidilebilecek en sıcak 7 destinasyon:

Marakeş, Fas: 4 Saatte Tropik Esinti ve Kültürel Keşif (Ortalama 18°C)

Fas'ın batısındaki bu tarihi imparatorluk şehri, Türkiye'den kısa bir uçuşla (İstanbul'dan yaklaşık 4-5 saat) ulaşılabilecek en sıcak kış tatili rotalarından biri. Fas, aynı zamanda birçok Türk vatandaşı için vizesiz seyahat imkanı sunmasıyla da ekstra cazip. Yaz aylarında (Haziran-Temmuz) sıcaklıkların 35°C'yi aştığı Marakeş'te, Ocak ayı tam anlamıyla bir "bahar" mevsimi sunuyor. Ortalama 18°C'lik nem oranı düşük hava sıcaklığı ve günde 10 saate varan güneş ışığı ile şehir, kültürel geziler için mükemmel bir iklim sunuyor.

Ocak Ayı Avantajları:

Konforlu Gezi: Aşırı sıcak olmadan, tarihi Medine'nin dar sokaklarında kaybolabilir, Kutubiye Camii ve Bahia Sarayı gibi yapıları rahatça gezebilirsiniz.

Kültürel Etkinlikler: 12 Ocak'ta kutlanan Amazigh Yeni Yılı ve ay sonunda düzenlenen Marakeş maratonu, şehrin canlı ruhunu deneyimlemek için harika fırsatlar sunuyor.

Keşif Notu: Noel sonrası dönemde yerel pazarlar (souk'lar) daha sakindir, bu da pazarlık yapmak için ideal bir ortam yaratır.