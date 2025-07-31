Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi Yeşilçam'ın dev isimlerini bir araya getiren 'Neşeli Günler', sadece eğlenceli sahneleriyle değil, aynı zamanda dokunaklı hikayesi ve güçlü karakterleriyle de unutulmazlar arasında yerini aldı. Münir Özkul'un canlandırdığı Fikret Bey'in etrafında şekillenen aile bağları, mizah ve duygu dolu anlar izleyiciyi derinden etkiledi. Filmin minik yıldızı Necati Aslan ise yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Aslan'ı görenler "Bambaşka biri olmuş" demeden edemedi. İşte Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali...