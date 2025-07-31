Hem 30'dan fazla senaryo kaleme alıp hem de yapımcı olarak sanat dünyasında yer alan Aslan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. Aslan'ı görenler "Bambaşka biri olmuş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

İşte Neşeli Günler'de izleyicileri gözyaşlarına boğan "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınan Necati Aslan'ın son hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...