Narin Güran'ın katili kim? Enes Güran'dan flaş sözler: "Kolumu ben ısırdım"

Diyarbakır Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya katılanlar iki noktada yapılan güvenlik aramasının ardından salona alındı.

EVDEYDİM



Duruşmanın ikinci gününde konuşan Enes Güran, "Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok." dedi.

Enes Güran savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. Olay günü evdeyim, evet. İl jandarma bana 'Konuş,' diyor. 'Bildiğim bu kadar,' diyorum, yok hala konuş diyorlar. Ne konuşayım? Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler.