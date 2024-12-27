Narin Güran'ın katili kim? Enes Güran'dan flaş sözler: "Kolumu ben ısırdım"
Türkiye'nin merakla takip ettiği Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmanın ikinci gününde ağabey Enes Güran ifade verdi. Enes Güran, duruşmada yaptığı savunmada Nevzat'ı suçlayarak, "Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın." dedi. Kolunu kendinin ısırdığını belirten Enes, "Sayın hakim, kolumdaki ısırığı ben gösterdim, onlar tespit etmedi. Kendim gösterdim." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.12.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:53