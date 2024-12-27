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Narin Güran'ın katili kim? Enes Güran'dan flaş sözler: "Kolumu ben ısırdım"

Türkiye'nin merakla takip ettiği Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmanın ikinci gününde ağabey Enes Güran ifade verdi. Enes Güran, duruşmada yaptığı savunmada Nevzat'ı suçlayarak, "Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın." dedi. Kolunu kendinin ısırdığını belirten Enes, "Sayın hakim, kolumdaki ısırığı ben gösterdim, onlar tespit etmedi. Kendim gösterdim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:53
Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülüp cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'ne atılması ile ilgili ikinci duruşmasının ikinci günü bugün görülüyor.

Narin Güran cinayetinde tutuklu abi Enes Güran kendini savundu!

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler

Diyarbakır Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya katılanlar iki noktada yapılan güvenlik aramasının ardından salona alındı.

EVDEYDİM

Duruşmanın ikinci gününde konuşan Enes Güran, "Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok." dedi.

Enes Güran savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Evdeyim diye bir şey biliyorum diye bir şey yok. HTS kayıtlarına kimileri yalan olduğunu bile bile hala burada konuşuyor. Olay günü evdeyim, evet. İl jandarma bana 'Konuş,' diyor. 'Bildiğim bu kadar,' diyorum, yok hala konuş diyorlar. Ne konuşayım? Bana 'Cezaevine gireceksin,' dediler.

Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler

Psikolojim bozulmuş, kardeşim, yok, ben cezaevindeyim. Nezarethanedeyim, zile bastım, gittim, ifademi verdim. Sonra bana 'Kendi götünümü kurtarmaya mı çalışıyorsun?' dediler. 'İfademe geçirmeyecek misiniz söylediklerimi?' dedim, 'Geçirmeyeceğiz,' dediler. Sayın hakim, gözümdeki morluk konusuna değinmek istiyorum. Ben kimsenin yanında kendime zarar vermem. Memorial Hastanesi'nin kamerası iyi çekmemiş. Oraya gittim, eğer gözüm mor ise neden öyle dolaşayım?

Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler

Kimse öğrenmesin diye gitmezdim. Avukatlarıma da söyledim, 'Kameralara baktıklarında gözümün mor olmadığını göreceksiniz,' dedim, ama kameralar maalesef bunu çekmemiş. Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Baro başkanı bir elbiseden bahsetti. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat.

Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler

Bugün bana dediler ki, 'Kardeşin geri gelecek, kafana sık. Sıkmazsan namussuzsun.' Ali Bey diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Evet, köpeğimiz bile olamaz, ama o bir katil. Gözümdeki morluktan bahsediyorsunuz, ama bir kanıt var mı? Yok. Kolumdaki ısırığı merak ediyorlardı ya, annem benim çene ve diş yapılarımı almıştı. Türkiye'de kaç diş profesörü var, söylesinler.

Sayın hakim, kolumdaki ısırığı ben gösterdim, onlar tespit etmedi. Kendim gösterdim. Komutan görünce cennet görmüş gibi oldu. İl jandarmaya götürdüler, pantolonuma bakıp 'Burada kan var,' dediler. 'Ne kanı ya?' dedim. Kan değil dedim. Hatta kendisi burada, bu salonda. Orada kendisine bir şey söylemedim ama burada yüzüne söyleyeyim. "Senin hiçbir şeyden anladığın yok" O il jandarmada kimse bir şeyden anlamıyor.

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