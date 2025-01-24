Kadraj Galeri Kadraj İkon Narin davasında gerekçeli karar açıklandı! Aile boyu cinayet! O detay dehşete düşürdü: Bu gerçekten vahşet

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı! Aile boyu cinayet! O detay dehşete düşürdü: Bu gerçekten vahşet

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde mahkeme beklenen gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve eylemin evde tamamlandığı belirtildi. A Haber İstihabarat Şefi Ramzan Almaçayır, canlı yayında gerekçeli kararın detaylarını açıkladı. Almaçayır'ın karadaki bir ifadeyi "Bu gerçekten vahşet" şeklinde ele aldı. Öte yandan tarafların avukatlarından peş peşe paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 24.01.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:08
Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda aile üyelerinin cinayete katıldığı gün yüzüne çıktı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

950 sayfalık gerekçeli kararda cinayetin neden işlendiğinin aydınlatılamadığını ama "kim tarafından" işlendiğinin belirlenebildiği belirtildi, anne, amca ve ağabeyin korkunç cinayete nasıl iştirak ettiği ayrıntılandırıldı.

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

CİNAYET EVDE BAŞLAYIP AHIRDA MI SONA ERDİ?

Gerekçeli kararda, Narin'in ev ve ahır bölgesinde öldürülmeye başlandığı, daha sonra babasının evine getirilerek cinayetin tamamlandığı kaydedildi. Kamera kayıtları ve baz istasyonu verileri sanıkların olay yerinde bulunduklarını doğruladı.Mahkeme, sanıkların olay sırasında ev ve ahır bölgesinde olduklarınını, Narin'e yapılabilecek tıbbi müdahaleyi engelledikleri ve ölümüne göz yumduklarını tespit etti. Narin'in cansız bedeninin yok edilmesi için Nevzat Bahtiyar'a verildiği Bahtiyar'ın da Narin'i Eğerturmaz Deresi'ne götürerek sakladığı belirlendi. Bahtiyar'ın suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme suçundan 4-6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Mahkeme, Bahtiyar'ın cinayetin işlenmesinde değil, sadece sonrasında cesedi taşıma ve saklama eylemlerinde rol aldığını kabul etti.

Narin Güran davasında gerekçeli karar açıkladı!

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

"NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?"

A Haber İstihabarat Şefi Ramzan Almaçayır, canlı yayında gerekçeli kararın detaylarını açıkladı. "Narin neden öldürüldü? ve kim tarafından öldürüldü? sorusunun yanıt bulamadığına dikkat çeken Almaçayır, "Gerekçeli kararda sanıkların öldürme eyleminin ardından rutin ilerine devam ettiği belirtiliyor. Sanık amca Salim Güran'ın aracında bulunan DNA'ya ilişkin net bir beyanda bulunmadığı, telefonunda yaptığı şüpheli görüşmeleri izah edemediği, çelişkili beyanlarda bulunduğu kararda görüldü" dedi.

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!

Kararda anne Yüksel Güran'ın henüz Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce sürekli kızının öldüğünü söylediği, oğlu Enes'i korumaya yönelik çabalarının dikkat çektiği belirtildi. Tutanaklara yansıyan ifadelerinde "oğlunu nasıl koruyacağı" yönündeki beyanları, cinayete iştirakinin kanıtları arasında gösterildi.

Narin Güran davasında gerekçeli kararda hangi detaylar var?