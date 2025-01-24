CİNAYET EVDE BAŞLAYIP AHIRDA MI SONA ERDİ?

Gerekçeli kararda, Narin'in ev ve ahır bölgesinde öldürülmeye başlandığı, daha sonra babasının evine getirilerek cinayetin tamamlandığı kaydedildi. Kamera kayıtları ve baz istasyonu verileri sanıkların olay yerinde bulunduklarını doğruladı.Mahkeme, sanıkların olay sırasında ev ve ahır bölgesinde olduklarınını, Narin'e yapılabilecek tıbbi müdahaleyi engelledikleri ve ölümüne göz yumduklarını tespit etti. Narin'in cansız bedeninin yok edilmesi için Nevzat Bahtiyar'a verildiği Bahtiyar'ın da Narin'i Eğerturmaz Deresi'ne götürerek sakladığı belirlendi. Bahtiyar'ın suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme suçundan 4-6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Mahkeme, Bahtiyar'ın cinayetin işlenmesinde değil, sadece sonrasında cesedi taşıma ve saklama eylemlerinde rol aldığını kabul etti.