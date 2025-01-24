Narin davasında gerekçeli karar açıklandı! Aile boyu cinayet! O detay dehşete düşürdü: Bu gerçekten vahşet
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde mahkeme beklenen gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve eylemin evde tamamlandığı belirtildi. A Haber İstihabarat Şefi Ramzan Almaçayır, canlı yayında gerekçeli kararın detaylarını açıkladı. Almaçayır'ın karadaki bir ifadeyi "Bu gerçekten vahşet" şeklinde ele aldı. Öte yandan tarafların avukatlarından peş peşe paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 24.01.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:08