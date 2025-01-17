GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuşurken gözyaşlarına boğulan Güran, "Hiç iyi değilim. Tüm ailem cezaevinde. Aile suçsuz, günahsızdır" dedi.Güran, Salim ile görüştüğünü söyleyerek, "Hüsrana uğramış. Amca valla benim bu konu ile ilgili bir bilgim yok. Ben böyle bir şey yapsam kızı neden Nevzat'a vereyim" şeklinde konuştu.