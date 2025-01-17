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Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayeti gizlemek için aileyi yönlendirdiği ve Nevzat Bahtiyar'ın ailesine para teklif ettiği iddia edilen Ali Rıza Güran, uzun bir zaman sonra açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Güran, "Katil belli" dedi. Öte yandan Narin'in annesi Yüksel ve Enes cezaevinden mesaj yolladı. Enes'in cezaevinde üniversite sınavına çalıştığı öğrenildi. Annesinin bu şartlara dayanamadığını söyleyen Enes'in sözleri "suçu üstlenecek mi?" sorusunun akıllara gelmesine sebep oldu. Anne Yüksel de diğer çocukları için şaşırtan bir istekte bulundu.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 17:12
Narin cinayetinde Enes suçu üstlenecek mi?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin cinayetinde Enes suçu üstlenecek mi?

Küçük kızın katili henüz bulunamazken, Nevzat Bahtiyar'ın ailesine para teklif ettiği iddia edilen ve Güranları yönlendirdiği konuşulan Ali Rıza Güran, Esra Ezmeci'ye açıklamalarda bulundu.

Narin cinayetinde Enes suçu üstlenecek mi?

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuşurken gözyaşlarına boğulan Güran, "Hiç iyi değilim. Tüm ailem cezaevinde. Aile suçsuz, günahsızdır" dedi.Güran, Salim ile görüştüğünü söyleyerek, "Hüsrana uğramış. Amca valla benim bu konu ile ilgili bir bilgim yok. Ben böyle bir şey yapsam kızı neden Nevzat'a vereyim" şeklinde konuştu.

Narin cinayetinde Enes suçu üstlenecek mi?

"KATİL BELLİDİR"

Ailesini korumadığını belirten Güran, olayı ilk duyduğunda Salim'in yapmış olacağını aklına her şeyin geldiğini söyledi.
Katilin Nevzat olduğunu ima eden Güran, "Katil bellidir. 19 gün devleti, milleti kandırdı" dedi.

Narin cinayetinde Enes suçu üstlenecek mi?

"ENES KENDİNİ PARÇALADI"

Enes'in de suçlu olmadığına inandığını söyleyen Güran, "Enes, kendini parçaladı yavrucak. Güran ailesinde böyle bir şey mümkün değil. Ben böyle bir şey olsa söylerdim" şeklinde konuştu.