Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek
Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayeti gizlemek için aileyi yönlendirdiği ve Nevzat Bahtiyar'ın ailesine para teklif ettiği iddia edilen Ali Rıza Güran, uzun bir zaman sonra açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Güran, "Katil belli" dedi. Öte yandan Narin'in annesi Yüksel ve Enes cezaevinden mesaj yolladı. Enes'in cezaevinde üniversite sınavına çalıştığı öğrenildi. Annesinin bu şartlara dayanamadığını söyleyen Enes'in sözleri "suçu üstlenecek mi?" sorusunun akıllara gelmesine sebep oldu. Anne Yüksel de diğer çocukları için şaşırtan bir istekte bulundu.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 17:12