Nar kırma ritüeli nedir? 21 Aralık kış dönümü nar kırma ritüeli saat kaçta, nasıl yapılır?

NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

🔸Nar, yüzyıllardır hem besin değeri hem de taşıdığı sembolik anlamlar nedeniyle özel bir yere sahiptir. 21 Aralık'ta nar kırma geleneği ise, paylaşılan sevinci, bereketi ve iyi dilekleri temsil eder. Bu ritüel, halk inanışlarına göre yalnızca bir alışkanlık değil aynı zamanda olumsuz enerjilerden arınmak ve evin bolluğunu artırmak amacıyla yapılan manevi bir uygulamadır.