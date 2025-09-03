Kadraj Galeri Kadraj İkon 'Muska'dan 175 milyon çıktı! "Renkli fişle" sistem kurdu

'Muska'dan 175 milyon çıktı! "Renkli fişle" sistem kurdu

Diyarbakır'da dini duyguları istismar eden ve kendini "şeyh" olarak tanıtan A.A.'nın, güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evinde randevulu sistemle muska yazarak vatandaştan para topladığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. MASAK raporuna göre A.A. ve 10 yakınının toplam 175 milyon TL'yi bulan mal varlıkları suç gelirinden elde edildi. İddianamede, muska için 500 TL'lik yeşil, dua için 250 TL'lik beyaz fiş sistemi kurulduğu, ayrıca "VIP hizmet" adıyla varlıklı kişilerden yüksek meblağlar alındığı anlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2025 17:02
’Muska’dan 175 milyon çıktı! Renkli fişle sistem kurdu

Diyarbakır'da randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A. ile 10 yakını hakkında iddianame hazırlandı.

’Muska’dan 175 milyon çıktı! Renkli fişle sistem kurdu

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, 2023'te çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan ve dini duyguları istismar eden A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu iddia edilen kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi.

’Muska’dan 175 milyon çıktı! Renkli fişle sistem kurdu

RENKLİ FİŞ BASTI: DUA 250 MUSKA 500!

Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenlerin kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenlerin ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödediği öne sürüldü.

’Muska’dan 175 milyon çıktı! Renkli fişle sistem kurdu

Ayrıca A.A.'nın akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., 1 Eylül 2023'te gözaltına alındı.

’Muska’dan 175 milyon çıktı! Renkli fişle sistem kurdu

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül'de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.