'Muska'dan 175 milyon çıktı! "Renkli fişle" sistem kurdu

Diyarbakır'da dini duyguları istismar eden ve kendini "şeyh" olarak tanıtan A.A.'nın, güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evinde randevulu sistemle muska yazarak vatandaştan para topladığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. MASAK raporuna göre A.A. ve 10 yakınının toplam 175 milyon TL'yi bulan mal varlıkları suç gelirinden elde edildi. İddianamede, muska için 500 TL'lik yeşil, dua için 250 TL'lik beyaz fiş sistemi kurulduğu, ayrıca "VIP hizmet" adıyla varlıklı kişilerden yüksek meblağlar alındığı anlatıldı. İşte detaylar...