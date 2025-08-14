MSB CANLI KURA SONUÇLARI İŞKUR-PERTEM | MSB 3.097 sürekli işçi alımı personel temin kura sonuçları ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ilan edilen 3.097 sürekli işçi alımı için gözler kura sonuçlarına çevrildi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki MSB kura sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MSB kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 08:10