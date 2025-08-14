Kadraj Galeri Kadraj İkon MSB CANLI KURA SONUÇLARI İŞKUR-PERTEM | MSB 3.097 sürekli işçi alımı personel temin kura sonuçları ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ilan edilen 3.097 sürekli işçi alımı için gözler kura sonuçlarına çevrildi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki MSB kura sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MSB kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 08:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki eksik kadroları tamamlamak için başlattığı 3.097 işçi alımı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Başvuruların 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındığı süreçte, adayların kura ile sınava katılmaya hak kazanacakları belirlenecek. İşte kura ve sınav sürecine dair tüm detaylar.

Kura Çekimi 14 Ağustos'ta Gerçekleşecek

Başvuruları onaylanan adaylar, MSB tarafından düzenlenecek kura ile belirlenecek. Bakanlığın açıkladığı takvime göre kura, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda, ilan edilen kadronun dört katı kadar asil ve yedek aday sınava katılmaya hak kazanacak.

Sınav Süreci ve Başarı Kriterleri

Kura ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınava davet edilecek. Sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

Başarılı olan adaylar, MSB tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek işe başlayacak.