MSB CANLI KURA SONUÇLARI İŞKUR-PERTEM | MSB 3.097 sürekli işçi alımı personel temin kura sonuçları ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki eksik kadroları tamamlamak için başlattığı 3.097 işçi alımı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Başvuruların 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındığı süreçte, adayların kura ile sınava katılmaya hak kazanacakları belirlenecek. İşte kura ve sınav sürecine dair tüm detaylar.