Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar: Kadrolar neler, hangi illerde alım yapılacak?
MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar: Kadrolar neler, hangi illerde alım yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci resmen başladı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:46