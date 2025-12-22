Kadraj Galeri Kadraj İkon MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar: Kadrolar neler, hangi illerde alım yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci resmen başladı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:46
MSB işçi alımı başvuruları, 22 Aralık tarihinde başladı ve 26 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Adaylar, İŞKUR sisteminde yayımlanan ilanlar arasından sadece bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuru yapabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Hangi İllerde Alım Yapılacak?

1113 kişilik sürekli işçi alımı; İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova olmak üzere 24 ilde gerçekleştirilecek.

Alım Yapılacak Meslek Grupları

MSB bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda farklı branşta personel alımı yapılacak. Öne çıkan bazı meslek grupları şöyle:

📌İş güvenliği uzmanı

📌Uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı

📌Aşçı

📌Kuru temizleme işçisi

📌Fırın işçisi

📌Kalorifer tesisat onarımcısı

📌Sıhhi tesisatçı

📌Boyacı ve badanacı

📌Motorcu

📌Ofset baskı operatörü

📌Kaynakçı

📌Elektrikçi

📌İş makineleri operatörü (hafif)

📌Camcı

📌Saatçi

📌Bahçıvan

📌Fayansçı

Meslek bazlı kontenjan detayları İŞKUR ilan ekranında yer alıyor.