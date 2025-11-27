Kadraj Galeri Kadraj İkon Motorine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz Salı günü motorine yapılan indirimin ardından, yeni bir düşüş olup olmayacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında yeni tabloyu şekillendiriyor. Vatandaşlar ise motorin fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini ve indirim tarihini merak ediyor. Peki 27 Kasım motorine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:23
Motorin fiyatlarına yeni bir indirim olup olmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz Salı uygulanan fiyat düşüşünün ardından, petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Vatandaşlar "Motorine indirim gelecek mi, ne zaman gelir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasadan son fiyatlar...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarına göre 27 Kasım Perşembe gününü 28 Kasım Cuma gününe bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü ititbarıyla güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibi;

İstanbul Avrupa Yakası

  1. Benzin: 54.99 TL
  2. Motorin: 57.07 TL
  3. LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası

  1. Benzin: 54.86 TL
  2. Motorin: 56.93 TL
  3. LPG: 27.08 TL
Ankara

  1. Benzin: 55.84 TL
  2. Motorin: 58.10 TL
  3. LPG: 27.60 TL