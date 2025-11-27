Motorine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına yeni bir indirim olup olmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz Salı uygulanan fiyat düşüşünün ardından, petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Vatandaşlar "Motorine indirim gelecek mi, ne zaman gelir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasadan son fiyatlar...