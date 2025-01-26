Miraç Kandili Mesajları 2025: Miraç gecesi için resimli, dualı, hadisli mesajlar-sözler!
Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan ve manevi yükselişi simgeleyen Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak ediliyor. Bu özel geceyi sevdiklerinizle paylaşarak dualar edip manevi bağlarınızı pekiştirebilirsiniz. Dostlarınıza, ailenize ve yakın çevrenize gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajlarını sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 08:38