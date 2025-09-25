Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul'da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi
İstanbul genelinde yarın 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın 26 Eylül 2025 tarihli kesinti programına göre bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürebilecek. Elektrik kesintisi, şehrin farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için uygulanacak. Vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamak için önceden tedbir alması önem arz ediyor. Peki İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:31