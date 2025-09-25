Kadraj Galeri Kadraj İkon Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul'da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul'da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

İstanbul genelinde yarın 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın 26 Eylül 2025 tarihli kesinti programına göre bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürebilecek. Elektrik kesintisi, şehrin farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için uygulanacak. Vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamak için önceden tedbir alması önem arz ediyor. Peki İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:31
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul’da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

BEDAŞ, 26 Eylül 2025 için İstanbul'da uygulanacak kesintilerin saatlerini açıkladı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintiler bazen saatler sürebiliyor. Kesinti nedeniyle özellikle 3 ilçede elektrikler 10 saat sonra gelecek. İşte mahalle mahalle detaylar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul’da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul’da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul’da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İstanbul’da 23 ilçede gidecek: BEDAŞ 26 Eylül için saat verdi

26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler