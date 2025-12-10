Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi ve bu tutarın tamamının talihlilere verileceği garanti edildi.

Öte yandan yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak toplam ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak planlandı. Bu rakam, çekilişin şimdiye kadar sunduğu en yüksek toplam ikramiyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)