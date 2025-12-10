Kadraj Galeri Kadraj İkon Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

Yeni yılın geri sayımı sürerken, Milli Piyango'nun geleneksel Yılbaşı çekilişi yeniden gündemdeki yerini aldı. Büyük ikramiyenin 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandığı 2026 çekilişi, şansını denemek isteyenler bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?

Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:53
Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango tarafından açıklanan 9 Kasım itibariyle satışa sunulan biletler raflardaki yerini alırken, 2026 çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da netleşti. Peki yılbaşı çekiliş biletleri ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun 2026 yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet ücretleri:

tam bilet için 800 TL

yarım bilet için 400 TL

çeyrek bilet için 200 TL olarak açıklandı.

Ayrıca yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihinden itibaren Milli Piyango Online internet sitesi, resmi mobil uygulama ve yetkili bayiler aracılığıyla satışa sunuldu.

Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2026 yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi ve bu tutarın tamamının talihlilere verileceği garanti edildi.

Öte yandan yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak toplam ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak planlandı. Bu rakam, çekilişin şimdiye kadar sunduğu en yüksek toplam ikramiyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)