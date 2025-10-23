Kadraj Galeri Kadraj İkon Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL'den taşınmaz fırsatı

Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL'den taşınmaz fırsatı

Türkiye'de uygun fiyatlı taşınmaz almak isteyen vatandaşlar, devlet kurumlarının düzenlediği satışları yakından takip ediyor. Arsa, tarla ve bahçe sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün (MEGM) ilanları büyük önem taşıyor. MEGM düzenlediği ihalelerle Hazine'ye ait taşınmazları uygun koşullarla satışa sunuyor. Son yayımlanan güncel satış ihaleleri incelendiğinde başlangıç bedeli oldukça düşük olan arsa ilanları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:46
Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL’den taşınmaz fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kasım 2025'te düzenleyeceği ihalelerle çok sayıda uygun fiyatlı arsa satışı yapıyor. Konya Seydişehir'deki 8.000 TL başlangıç fiyatlı arsanın detaylarını ve diğer uygun fiyatlı taşınmazları inceleyin.

Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL’den taşınmaz fırsatı

8.000 TL'ye Arsa Fırsatı Konya'da

Milli Emlak'ın güncel ihale listesinde, en düşük başlangıç fiyatına sahip arsa ilanı Konya'dan geldi.

Taşınmaz Türü: Arsa

İl/İlçe: Konya / Seydişehir

İhale Başlangıç Bedeli: 8.000 TL

Yüzölçümü: 15,14 m²

İhale Tarihi: 11 Kasım 2025

Konya'nın Seydişehir ilçesinde satışa çıkarılan bu taşınmaz, en uygun fiyatlı fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, aynı ilçede 9.000 TL ve 12.000 TL başlangıç bedelli başka arsalar da listede yer alıyor.

Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL’den taşınmaz fırsatı

Diğer Uygun Fiyatlı Taşınmaz İlanları

Milli Emlak, Türkiye'nin farklı illerinde de uygun fiyatlı satışlar düzenliyor. İşte listede öne çıkan diğer bazı cazip ilanlar:

Taşınmaz Türü İl/İlçe Başlangıç Bedeli Yüzölçümü İhale Tarihi
Arsa Çorum / Kargı 10.000 TL 30,54 m² 18 Kasım 2025
Arsa Konya / Hüyük 11.500 TL 22,49 m² 4 Kasım 2025
Tarla Konya / Seydişehir 14.000 TL 67,92 m² 10 Kasım 2025
Tarla Kırşehir / Merkez 20.000 TL 361,57 m² 24 Ekim 2025
Arazi Sivas / Merkez 20.000 TL 372,10 m² 5 Kasım 2025

Bu taşınmazlar için ihaleler, Kasım 2025 tarihleri içinde ilgili Milli Emlak birimlerince düzenlenecek.

Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL’den taşınmaz fırsatı

Başvuru Nasıl Yapılır ve Avantajlar Nelerdir?

Taşınmaz satın almak isteyen vatandaşlar, ilan edilen ihale tarihlerine dikkat etmeli ve başvuru şartlarını yerine getirmelidir. İhaleler, genellikle açık teklif usulüyle yapılır. Adaylar, ihalelere katılabilmek için ilgili illerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlükleri ile iletişime geçmelidir.

Milli Emlak yüzlerce arsa satıyor! 8.000 TL’den taşınmaz fırsatı

MEGM'den arsa almanın alıcılara sunduğu önemli avantajlar şunlardır:

İndirim Fırsatı: Taşınmazı peşin ödemeyle satın alan alıcılara, ihale bedeli üzerinden genellikle %20'ye varan oranlarda indirim uygulanır.

Vergi Muafiyeti: Satışı yapılan taşınmazlar, 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaf tutulur.

Ödeme Kolaylığı: Belirli şartları sağlayan taşınmazlar için taksitli ödeme seçenekleri de sunulabilir.