Milli Emlak duyurdu: 13.000 TL’ye 514,64 m2 arazi satılıyor! Yetişen alır

Konut fiyatlarının rekor seviyelerde seyrettiği, birikimlerin enflasyon karşısında eridiği bir dönemde, devletten ezber bozan bir yatırım fırsatı geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında, adeta ikinci el bir araba fiyatına, hatta daha ucuza Hazine'ye ait binlerce arsa, tarla ve araziyi satışa çıkardı. Van'da 13.000 TL'ye 514 m² arazi, Konya'da 11.500 TL'ye arsa gibi inanılmaz fiyatlarla listelenen bu taşınmazlar, özellikle küçük birikimini toprağa yatırmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için tarihi bir fırsat sunuyor. Peki, bu ihalelere nasıl katılım sağlanır, bu kadar ucuz arazileri alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte 15 yıllık ekonomi editörü gözüyle tüm detaylar, püf noktaları ve potansiyel riskler...