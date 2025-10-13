Kadraj Galeri Kadraj İkon Milli Emlak duyurdu: 13.000 TL'ye 514,64 m2 arazi satılıyor! Yetişen alır

Milli Emlak'tan yatırım fırsatı! Van, Konya, Kırıkkale gibi illerde 13.000 TL'den başlayan fiyatlarla arsa, tarla, bahçe satışı başladı. İhaleye nasıl girilir nelere dikkat edilmeli?

Konut fiyatlarının rekor seviyelerde seyrettiği, birikimlerin enflasyon karşısında eridiği bir dönemde, devletten ezber bozan bir yatırım fırsatı geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında, adeta ikinci el bir araba fiyatına, hatta daha ucuza Hazine'ye ait binlerce arsa, tarla ve araziyi satışa çıkardı. Van'da 13.000 TL'ye 514 m² arazi, Konya'da 11.500 TL'ye arsa gibi inanılmaz fiyatlarla listelenen bu taşınmazlar, özellikle küçük birikimini toprağa yatırmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için tarihi bir fırsat sunuyor. Peki, bu ihalelere nasıl katılım sağlanır, bu kadar ucuz arazileri alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte 15 yıllık ekonomi editörü gözüyle tüm detaylar, püf noktaları ve potansiyel riskler...

Pandemi sonrası değişen yaşam alışkanlıkları, şehir hayatından kaçış ve toprağa yatırımın güvenli bir liman olarak görülmesi, arsa ve tarlalara olan talebi patlattı. Konut ve kira fiyatlarındaki astronomik artışlar, vatandaşları alternatif yatırım araçlarına yöneltti. İşte bu noktada Milli Emlak devreye giriyor. Devlet atıl durumdaki Hazine arazilerini ekonomiye kazandırmak ve vatandaşa yeni mülkiyet kapıları aralamak amacıyla bu satışları düzenli olarak gerçekleştiriyor. Piyasa fiyatlarının çok altında sunulan bu araziler, doğru analiz edildiğinde gelecek için ciddi bir birikim aracına dönüşme potansiyeli taşıyor.

Milli Emlak'tan Arsa Nasıl Alınır?

Devletten arazi satın alma süreci, dışarıdan göründüğü kadar karmaşık değil. Süreç, tamamen şeffaf ve açık artırma usulüyle işliyor. İşte izlemeniz gereken 4 temel adım:

Adım 1: İlanları Takip Edin ve Araştırın

Tüm satışlar Milli Emlak'ın resmi web sitesi (milliemlak.gov.tr) üzerinden duyurulur. Siteye girerek "Satış İlanları" bölümünden ilginizi çeken il ve ilçedeki arazileri listeleyebilirsiniz.

Adım 2: İhale Detaylarını Anlayın (Teminat ve Bedel)

Her ilanın içinde kritik bilgiler bulunur. Örneğin, haberimize konu olan Van'daki ilan üzerinden gidelim:

İhale Tarihi ve Yeri: Belirtilen gün ve saatte, genellikle ilgili ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde veya Malmüdürlüğü'nde fiziki olarak hazır bulunmanız gerekir.

Tahmin Edilen İhale Bedeli (13.000 TL): Bu, arazinin satılacağı nihai fiyat değil, ihalenin başlayacağı açılış fiyatıdır. İhaleye katılanların teklifleriyle bu rakam artabilir.

Teminat Bedeli (3.250 TL): İhaleye girebilmek için devlete yatırmanız gereken güvence bedelidir. Bu, "ben bu ihaleye girmekte ciddiyim" demenin bir yoludur. Genellikle ihale bedelinin %10 ila %25'i arasında olur.

Adım 3: Teminatı Yatırın ve İhaleye Katılın

İhaleye girmeye karar verdiğinizde, son başvuru tarihinden önce belirtilen teminat bedelini ilgili kurumun banka hesabına yatırmanız ve dekontuyla birlikte kimlik belgenizle ihale saatinde salonda olmanız yeterlidir.

Adım 4: İhaleyi Kazandıysanız Ödemeyi Yapın

İhaleyi siz kazanırsanız, belirlenen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeniz istenir. Önemli bir avantaj, KDV'den muaf olmanız ve 5 yıl boyunca emlak vergisi ödememenizdir. Ayrıca satış bedelinin belirli bir kısmını peşin ödeyerek geri kalanını 2 yıla varan taksitlerle ödeme imkanınız da bulunmaktadır. Eğer ihaleyi kazanamazsanız, yatırdığınız teminat bedeli size eksiksiz olarak iade edilir.

İşte Fiyatı 50.000 TL Altındaki Bazı Fırsatlar

Veri tabanında yer alan ve küçük yatırımcı için cazip olabilecek bazı güncel ilanlar şunlar:

Van / İpekyolu: 514 m² Arazi - 13.000 TL

Konya / Hüyük: 22 m² Arsa - 11.500 TL

Kırıkkale / Balışeyh: 68 m² Arazi - 14.000 TL

Çorum / Kargı: 123 m² Arsa - 20.000 TL

Kırşehir / Merkez: 361 m² Tarla - 20.000 TL

Ağrı / Patnos: 520 m² Arazi - 25.000 TL

Sinop / Saraydüzü: 94 m² Bağ-Bahçe - 33.800 TL

Konya / Seydişehir: 220 m² Tarla - 35.000 TL

