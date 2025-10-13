Milli Emlak duyurdu: 13.000 TL’ye 514,64 m2 arazi satılıyor! Yetişen alır

Tahmin Edilen İhale Bedeli (13.000 TL): Bu, arazinin satılacağı nihai fiyat değil, ihalenin başlayacağı açılış fiyatıdır. İhaleye katılanların teklifleriyle bu rakam artabilir.
Teminat Bedeli (3.250 TL): İhaleye girebilmek için devlete yatırmanız gereken güvence bedelidir. Bu, "ben bu ihaleye girmekte ciddiyim" demenin bir yoludur. Genellikle ihale bedelinin %10 ila %25'i arasında olur.
Adım 3: Teminatı Yatırın ve İhaleye Katılın
İhaleye girmeye karar verdiğinizde, son başvuru tarihinden önce belirtilen teminat bedelini ilgili kurumun banka hesabına yatırmanız ve dekontuyla birlikte kimlik belgenizle ihale saatinde salonda olmanız yeterlidir.
Adım 4: İhaleyi Kazandıysanız Ödemeyi Yapın
İhaleyi siz kazanırsanız, belirlenen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeniz istenir. Önemli bir avantaj, KDV'den muaf olmanız ve 5 yıl boyunca emlak vergisi ödememenizdir. Ayrıca satış bedelinin belirli bir kısmını peşin ödeyerek geri kalanını 2 yıla varan taksitlerle ödeme imkanınız da bulunmaktadır. Eğer ihaleyi kazanamazsanız, yatırdığınız teminat bedeli size eksiksiz olarak iade edilir.