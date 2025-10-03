Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı illerini kapsayan yeni bir hava durumu raporu yayımladı. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde fırtına ile birlikte kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, bazı iller için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il MGM'den tahminler...

Giriş Tarihi: 03.10.2025 09:09
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim tarihlerine ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı ve Ege genelinde kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu…

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak geliyor

🌧️ MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK ALARMI
🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gece boyunca etkisini artıracak. Marmara'nın batısında Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı ile Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney ve batısı kuvvetli yağışların etkisi altına girecek.

🔹Özellikle Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte etkili olacak yağışların; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yağışların 3 Ekim Cuma günü saat 01.00'den aynı gün 21.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak geliyor

METEOROLOJİ'DEN 'TURUNCU' VE 'SARI' KOD UYARISI

🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle batı illerini uyardı. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir ve Kırklareli için sarı kod, Muğla için ise turuncu kod verildi.

🔹Bölge genelinde yağışların kuvvetli, Muğla'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak geliyor

BATI İLLERİNDE SAĞANAK ALARMI

🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

🔹Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

🔹Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

🔹Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; batı ve iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sağanak geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

🔹Meteoroloji, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı ile İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney ve batısında yağışların kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı uyarısında bulundu.

🔹Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

🔹Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.