Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor

🌧️ MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK ALARMI

🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gece boyunca etkisini artıracak. Marmara'nın batısında Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı ile Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney ve batısı kuvvetli yağışların etkisi altına girecek.

🔹Özellikle Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte etkili olacak yağışların; sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yağışların 3 Ekim Cuma günü saat 01.00'den aynı gün 21.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.