Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde bulutluluk artarken hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden etkisini gösterecek. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi Batı Karadeniz'in büyük bölümü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak bekleniyor. Peki bugün İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte yeni tahminler.
Giriş Tarihi: 16.10.2025 07:14