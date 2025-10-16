Meteoroloji’den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlanma artıyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in büyük bölümü (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık seyredecek.