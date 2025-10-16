Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde bulutluluk artarken hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden etkisini gösterecek. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi Batı Karadeniz'in büyük bölümü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak bekleniyor. Peki bugün İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hangi bölgelerde yağış etkili olacak? İşte yeni tahminler.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 07:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlanma artıyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in büyük bölümü (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık seyredecek.

Yağışın Etkili Olacağı Yerler

Marmara'nın kuzeyiyle birlikte Karadeniz kıyı şeridi gün içinde kısa aralıklarla ıslanacak. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Düzce tahminin dışında tutulurken, Artvin ile Bandırma çevreleri de zaman zaman sağanak alacak.

Pus ve Sis Detayı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyinde, Ege'nin iç kesimlerinde ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüşler görülebilir.

Sıcaklık Tablosu

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında; yer yer normallerin biraz altında seyredecek.

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Yurdun güney ve doğusunda rüzgar güneyli yönlerden, diğer kesimlerde ise kuzeyli yönlerden esecek. Esinti genel olarak hafif, zaman zaman orta kuvvette.