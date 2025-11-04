Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak

Trakya'dan Başlayan Yağış, Batıya Yayılacak

4 Kasım Salı günü itibarıyla yağışlı sistem Trakya'dan giriş yapıyor. Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Zonguldak çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Ege ve İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Güneydoğu Anadolu güneşli bir gün geçirecek.