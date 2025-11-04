Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sonbahar yağışları yeniden etkisini gösterecek. Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetlenmesi öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 04.11.2025 07:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye yeni haftaya tipik bir sonbahar havasıyla giriyor. Trakya, Çanakkale, Tokat ve İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

İstanbul'un batı kesimleri de yağıştan nasibini alacak. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Trakya'dan Başlayan Yağış, Batıya Yayılacak
4 Kasım Salı günü itibarıyla yağışlı sistem Trakya'dan giriş yapıyor. Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Zonguldak çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Ege ve İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Güneydoğu Anadolu güneşli bir gün geçirecek.