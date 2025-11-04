Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sonbahar yağışları yeniden etkisini gösterecek. Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetlenmesi öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 04.11.2025 07:10