Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2’li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...

Hafta başıyla birlikte Türkiye yeniden sonbaharın dengesiz havasına teslim olacak. Meteoroloji verilerine göre hem İstanbul hem de Ankara'da sıcaklık dalgalanmaları yaşanacak. Pazartesi ve salı günü kısa süreli güneşli hava yerini yeniden yağışlı sisteme bırakacak. Asıl değişim ise çarşamba günü bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün yağış var mı, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte yeni hava durumu raporu ve son değerlendirmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye yeni haftaya dalgalı hava koşullarıyla giriyor. Kuzeybatı kesimlerle doğu bölgelerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzey ve batısı başta olmak üzere birçok noktada sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış için Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerini kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı.

Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.
İşte fırtına beklenen iller listesi;

📍 İzmir
📍 Manisa
📍 Çanakkale
📍 Balıkesir
📍 Bursa
📍 Edirne
📍 Tekirdağ

Yağışlar Geri Dönüyor: Marmara ve Ege'de Etkili Olacak

Pazar akşam saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinde yağış beklenirken, pazartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini vurgulayarak ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.