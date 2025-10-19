Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek

Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek

Yurt genelinde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 7 il için kuvvetli yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Uzmanlar özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olacak sağanakların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde yağışlar devam edecek mi? İşte konuya dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:27
Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Düzce, Sakarya... 5 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ve önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli şekilde hissedileceği bildirildi.

Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Düzce, Sakarya... 5 derece birden düşecek

7 İLE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük'te kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Düzce, Sakarya... 5 derece birden düşecek

Batı Karadeniz ve Marmara Yağışa Teslim Olacak

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Düzce, Sakarya... 5 derece birden düşecek

Yağışların gün içerisinde Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerine doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Düzce, Sakarya... 5 derece birden düşecek

İstanbul'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, yer yer kuvvetli şekilde görüldü. Yetkililer, kısa süreli ani yağışların şehir trafiğinde aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.