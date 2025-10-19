Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
Yurt genelinde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 7 il için kuvvetli yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Uzmanlar özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olacak sağanakların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde yağışlar devam edecek mi? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:27