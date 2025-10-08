Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ekim tarihli hava durumu raporu yurt genelinde hava şartlarının sertleşeceğine işaret ediyor. Türkiye bugün itibarıyla 3 gün boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji, 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Yetkililer yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden düşeceğini bildiriyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor? İşte 8 Ekim MGM hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji'den 36 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Antalya'da Turuncu Alarm Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve fırtınanın etkisini artıracağı 36 il için sarı kodlu uyarı, Antalya için ise turuncu kodlu alarm yayımladı. Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Antalya.

Meteoroloji, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi. Bölge genelinde etkili olacak yağışlarla birlikte su baskını, dere taşkını ve kuvvetli rüzgâr riski bulunuyor.

3 Günlük Hava Değişimi: Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Türkiye'nin yeni bir yağışlı havanın etkisine girdiğini ve önümüzdeki üç gün boyunca hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini açıkladı. Yavuz, "Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Bu hızlı soğuma, kuvvetli yağışlarla birlikte etkili olacak." dedi.

Alçak Basınç Etkisi Altındayız
Uzmanlara göre Türkiye, bu yılın en güçlü alçak basınç merkezlerinden birinin etkisi altında.