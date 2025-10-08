Meteoroloji’den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...

Meteoroloji'den 36 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Antalya'da Turuncu Alarm Verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve fırtınanın etkisini artıracağı 36 il için sarı kodlu uyarı, Antalya için ise turuncu kodlu alarm yayımladı. Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Antalya.