Meteoroloji’den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.