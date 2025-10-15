Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta ortasında yurt genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde bulutlanma artarken bazı kesimlerde yağış bekleniyor. MGM verilerine göre bugün Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de ve Samsun çevresinde aralıklarla yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yüksek kesimlerde görülen kar yağışı devam edecek mi? İşte merak edilen hava durumu raporu ve uzman yorumları haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Marmara Bölgesi, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Akşam saatlerinden itibaren sistemin Batı Karadeniz'e doğru kayması öngörülüyor.

15 Ekim MGM Hava Durumu Raporu: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyredecek

Yurt genelinde sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirirken ani sıcaklık düşüşü ya da don riski öngörülmüyor.

Rüzgar Kuzeyden Orta Kuvvette Esecek

Tahminlere göre rüzgar, güney ve doğu bölgelerde güneyli yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kutup Soğukları Kapıda: Jet Akımları Yön Değiştirdi

Ekim ayıyla birlikte Türkiye mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklarla adeta erken kışa geçti. Bolu, Kayseri, Sivas ve Erzurum'da kar yağışı görülmesi, "Kış erken mi geldi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu tablonun şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Ona göre bu yıl yalnızca doğa, uzun süren kuraklıktan sonra normale dönüyor.

"Kış erken gelmedi, normaller geri döndü"

Adil Tek ekim ayında yaşanan sıcaklık düşüşlerinin olağan dışı olmadığını vurguluyor:
"Son yıllarda benzer serin ekim aylarını pek yaşamadığımız için kamuoyunda 'kış erken geldi' algısı oluştu. Oysa geçmişte de bu dönemlerde benzer sıcaklıklar görülmüştü."