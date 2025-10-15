Meteoroloji’den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul’da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede

Kutup Soğukları Kapıda: Jet Akımları Yön Değiştirdi



Ekim ayıyla birlikte Türkiye mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklarla adeta erken kışa geçti. Bolu, Kayseri, Sivas ve Erzurum'da kar yağışı görülmesi, "Kış erken mi geldi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu tablonun şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Ona göre bu yıl yalnızca doğa, uzun süren kuraklıktan sonra normale dönüyor.