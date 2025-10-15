Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta ortasında yurt genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde bulutlanma artarken bazı kesimlerde yağış bekleniyor. MGM verilerine göre bugün Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de ve Samsun çevresinde aralıklarla yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yüksek kesimlerde görülen kar yağışı devam edecek mi? İşte merak edilen hava durumu raporu ve uzman yorumları haberimizde.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:56