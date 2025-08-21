Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise az bulutlu ve açık bir hava öne çıkacak.