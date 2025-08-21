Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artış gösterecek. Özellikle cuma günüyle birlikte etkili olacak sıcak hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bunaltıcı günler yaşatacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte 21 Ağustos il il hava durumu raporu!

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise az bulutlu ve açık bir hava öne çıkacak.

Hava sıcaklıkları güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalmaya devam edecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Nem Etkisi: "Sıcaklıktan Çok Nem Bunaltıyor"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Adil Tek, İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, İstanbul'u esas bunaltan unsurun sıcaklık değil, Karadeniz'den gelen nem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'den Poyraz'la birlikte gelen nem, hissedilen sıcaklığı ciddi şekilde artırıyor. Termometrede görülen değerler çok yüksek olmasa da nem, insanlara daha sıcak bir havadaymış hissi veriyor."

Uzman isim, cuma günü İstanbul'da sıcaklığın 35-36 derecelere kadar yükseleceğini, ancak temmuz ayındaki rekor değerlerin görülmeyeceğini de belirtti.