Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artış gösterecek. Özellikle cuma günüyle birlikte etkili olacak sıcak hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bunaltıcı günler yaşatacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte 21 Ağustos il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:47